Rincón de Emilio tiene un nuevo destacamento policial

El gobernador Rolando Figueroa inauguró este lunes el destacamento policial Rincón de Emilio, ubicado en ese barrio de la ciudad de Neuquén. El nuevo espacio, según de comunicó de manera oficial, responde al crecimiento poblacional y la demanda de seguridad en la zona. Ofrecerá servicios completos y accesibles a la comunidad, promoviendo la cercanía y confianza entre la policía y los vecinos. Contará con personal permanente y recursos para atender las necesidades de la población.

El destacamento dependerá de la comisaría 4ta y no sólo cumplirá funciones preventivas y de patrullaje, sino que además se constituirá como un punto de referencia para los vecinos: se podrán realizar denuncias, exposiciones policiales, gestiones administrativas y solicitudes de certificados, facilitando el acceso a servicios esenciales sin la necesidad de trasladarse hacia otras dependencias.

Tras el corte de cintas, el ministro de Seguridad, Matías Nicolini , destacó la importancia de mejorar la infraestructura policial para acompañar el crecimiento de la provincia y garantizar la seguridad de los vecinos. “Debemos ir jerarquizando e instalando independencias policiales en lugares o donde no existen o donde como en este caso existían, pero debían ser recategorizadas”, señaló.

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Plan para comisarías

Además, anunció un plan de mejora y refacción de todas las comisarías de la provincia. “Somos conscientes de que para poder ofrecer seguridad de la mejor forma necesitamos que nuestro personal policial se encuentre trabajando cómodo y en instalaciones confortables”, dijo y especificó que se están realizando análisis e inspecciones para ejecutar las obras necesarias, como baños para personal femenino y conexiones de gas.

Por último, mencionó los recientes operativos exitosos en la lucha contra las drogas, que reafirman el compromiso del gobierno con la seguridad de todos los ciudadanos. “Estamos en un proceso iniciado el 10 de diciembre de 2023, donde la seguridad es una premisa, y estamos viendo los resultados con datos concretos: más de 300 dosis de cocaína secuestradas en Chos Malal, en el Alto Neuquén el fin de semana, y el último sábado más 5 kilos de cocaína, 5 kilos de marihuana en la zona sur”, recordó.

Contra la droga y la inseguridad

“Nuestra lucha contra las drogas, nuestra lucha en pos de la seguridad no distingue lugares, no mira zonas, no tiene en cuenta las particularidades geográficas ni demográficas de la provincia. Todos los lugares son iguales y la lucha contra las drogas la tenemos que dar en simultáneo en todos los lugares de la provincia. Y en ese camino estamos, y en ese camino vamos a seguir y no vamos a claudicar”, finalizó.

Por su parte, el subjefe de la Policía, Walter San Martín, expresó que se trata de “un día muy significativo para la Policía de la provincia”, ya que este destacamento es “un servicio muy requerido por sus vecinos y por la comunidad”.

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“Nuestro plan de seguridad tiene entre sus premisas una mayor presencia territorial de la policía y, sobre todo, un acercamiento hacia el vecino. Este destacamento, a diferencia de una posta, va a tener personal policial destinado en forma permanente, va a tener su móvil en la jurisdicción y va a tener un oficial de servicio que va a poder atender las demandas que tengan los vecinos del sector y de cualquier otro lugar”, indicó.

El nuevo destacamento

El edificio del destacamento cuenta con 42 metros cuadrados, construidos a través de Corfone. Se encuentra ubicado en el mismo edificio que la división de Seguridad Bancaria, optimizando el uso del espacio físico y los recursos institucionales.

La unidad operativa mantiene su dependencia directa de la Comisaría Cuarta de Neuquén y contará con oficiales durante las 24 horas. Con 9 efectivos permanentes y un móvil policial asignado exclusivamente para realizar tareas de prevención y patrullaje en el sector del barrio Rincón de Emilio y zonas de influencia.

El personal está capacitado y facultado para atender al público en trámites judiciales y administrativos diversos, como actuaciones relacionadas con la Ley 2785, del Régimen de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Familiar, asuntos contravencionales y exposiciones.