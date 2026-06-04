El video que subió la conductora del BMW en el que chocó la expolicía que grababa contenido erótico

La mujer es amiga de Nicole Verón, echada de la fuerza por grabar contenido erótico con el uniforme.

Un video muestra a la amiga de la expolicía manejando a más de 200 km/h

Un video publicado en redes sociales por Eugenia Janice Sochas , la joven de 21 años que conducía el BMW negro y fucsia involucrado en el choque fatal ocurrido sobre la autopista Riccheri, volvió a poner el foco sobre la investigación.

Las imágenes muestran no solo el vínculo que mantenía con Nicole Verón , la expolicía conocida por haber sido apartada de la fuerza tras dedicarse a la producción de contenido erótico, sino también la velocidad extrema a la que circulaban a bordo del vehículo de alta gama.

La grabación fue compartida este miércoles por la propia conductora en sus redes sociales. En el video, acompañado por música de Rodrigo Bueno, se observa al BMW desplazándose durante la noche por una autopista a una velocidad cercana a los 250 kilómetros por hora . No trascendió dónde fueron registradas las imágenes, pero el material generó repercusión por el contexto en el que aparece, pocos días después del siniestro vial que dejó una víctima fatal.

El video que publicó Infobae comienza con una fotografía de Sochas y Verón sentadas sobre el capot del automóvil. Sobre la imagen aparece la frase “Mi hermana”, una muestra de la cercanía entre ambas. Esa misma fotografía forma parte de las historias destacadas que la joven conserva en su perfil de Instagram.

A casi 250 kmh y con cuarteto de fondo

La relación entre las dos mujeres también puede verse reflejada en numerosas publicaciones compartidas en redes sociales. Según trascendió, incluso tienen un tatuaje en común, lo que refuerza la imagen de una amistad estrecha que quedó expuesta tras el accidente.

Sochas era quien se encontraba al volante cuando ocurrió la colisión que involucró al BMW, un Toyota Etios y una Ford EcoSport. En este último vehículo viajaba Hugo Javier López, de 48 años, quien salió despedido tras el impacto y falleció en el lugar como consecuencia de las lesiones sufridas.

La maniobra para ocultar un arma

Después del choque intervino personal de la Policía Federal. Durante las primeras actuaciones surgió otro episodio que también quedó bajo investigación judicial. Según la causa, Nicole Verón habría tomado una pistola Bersa BPP rosa calibre 9 milímetros que se encontraba dentro del BMW y la habría ocultado en un Ford Focus utilizado por efectivos de la División Operativa de Investigaciones Federales (DOUF) de San Isidro.

De acuerdo con la investigación, esa maniobra se habría producido frente a los propios policías que trabajaban en el lugar del accidente. A raíz de esa situación, el fiscal Carlos Hassan, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Ezeiza, imputó a Verón por tenencia de arma de guerra.

Policía choque arma

Sin embargo, fuentes del caso indicaron que el arma pertenecería a Sochas y que contaba con la documentación correspondiente para su tenencia legal. De todas maneras, fue secuestrada para incorporarla a la investigación.

Durante la requisa del BMW también fueron hallados un picador y restos de un cigarrillo que podrían corresponder a marihuana. Por ese motivo, Verón quedó alcanzada por una averiguación de ilícito. Paralelamente, la fiscalía continúa avanzando en la causa principal por homicidio culposo vinculada al choque fatal que terminó con la muerte de López. Según informó Infobae, tanto las pericias como los elementos secuestrados forman parte de las medidas ordenadas para reconstruir las circunstancias que derivaron en la tragedia.