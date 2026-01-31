Otorgaron salidas laborales a ex policía condenado por asesinato e intento de femicidio: ¿Quién es?

El condenado podrá salir del penal para trabajar de lunes a viernes y luego deberá regresar. Lleva cumplida la mitad de la condena.

Lagos fue condenado por homicidio agravado por el uso de arma y por la tentativa de femicidio a 18 años de prisión.

Esta semana, con informes favorables y la mitad de la pena cumplida, un ex policía condenado por un femicidio vinculado y el intento de femicidio de su ex pareja, accedió a las salidas laborales, uno de los beneficios previstos por la ley de progresividad de la pena. De quién se trata.

Alejandro Andrés Lagos es ex cabo de la Policía provincial y está condenado a 18 años de prisión por el homicidio de Javier Soto y el intento de femicidio de quien fue su pareja, Magnolia Salas .

El brutal hecho de violencia de género por el que fue condenado ocurrió el 27 de noviembre de 2016 , cuando Lagos irrumpió en el departamento de la joven en el barrio San Lorenzo, vio a los dos acostados y acribilló a tiros con su arma reglamentaria a Soto , con quien la mujer estaba saliendo, tras manifestarles: "Así los quería encontrar".

Luego, disparó también contra la joven, quien murió ingresando al hospital regional pero resucitó luego de que un médico le abriera el pecho y tomara su corazón con las manos para hacerle un masaje cardíaco.

Alejandro Andrés Lagos, afuera de las salas de Yrigoyen. Luego, junto a su defensor oficial. Alejandro Andrés Lagos, afuera de las salas de Yrigoyen. Luego, junto a su defensor oficial. Agustín Martínez

Lagos y Salas estaban recientemente separados, como hizo saber la joven en el juicio que se realizó contra el femicida en 2017.

"Al principio la relación con Lagos era normal, pero después discutíamos todo el tiempo", afirmó y añadió que él le seguía insistiendo para volver y la hostigaba. “Me mandaba más de 50 mensajes al día para preguntarme dónde estaba. Antes intenté dejarlo pero me decía que se iba a matar. Tenía celos de todo, hasta de mi hijo, me decía que le gustaría que lo quisiera como a él o ser su verdadero padre".

La defensa intentó arribar a una condena por homicidio en emoción violenta y Lagos aseguró en el juicio que la cabeza se le había nublado al ver a su "pareja" (él insistía en que seguían juntos) siéndole "infiel".

Sin embargo, el testimonio de la propia Magnolia sobre la violencia de género sufrida y de los peritos tuvieron más peso para los jueces, que decidieron condenar al hombre por homicidio agravado por el uso de arma y por la tentativa de femicidio en septiembre de 2017. Luego, en octubre, se realizó el juicio de cesura, en el que se le impusieron 18 años de prisión efectiva.

Informes favorables

A solo meses de cumplirse 10 años del hecho, LM Neuquén pudo conocer que Lagos cumplió meses atrás el requisito temporal para acceder a las salidas laborales.

Además, los informes del Gabinete Criminológico han dictaminado de manera favorable, por lo que desde la defensa oficial y a pedido de Lagos, se le comenzó a buscar un lugar donde se lo pueda recibir para volver a la actividad laboral. Esto hace a la reinserción y resocialización del condenado que busca cumplir la Ley de Ejecución 24.660.

El cabo Alejandro Lagos es esposado tras escuchar la decisión del jurado que lo condenó. Susana, la mamá de Soto, se abraza con Magnolia Salas, la sobreviviente del ataque del policía. Omar Novoa

De esta manera, dadas todas las condiciones, esta semana se le otorgó el beneficio a Lagos en una audiencia ante la jueza de Ejecución. Esto implica que saldrá de la U11 de lunes a viernes en un horario estipulado, en el que deberá ir a su lugar de trabajo (que ya fue fijado e informado), cumplir con sus tareas y retornar al penal al finalizar su jornada laboral. No saldrá acompañado de personal policial, por lo que el cumplimiento depende exclusivamente de su propia voluntad.

De cumplir con las pautas establecidas, podrá acceder a la libertad condicional en 2027. Caso contrario, se le revocará cualquier beneficio y también afectará su posibilidad de acceder a beneficios futuros.