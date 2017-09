Declaró Lagos: "Yo sé que les arruiné la vida a todos"

Eran las 8:30 de ayer y, pese a la gran concurrencia de gente, una indescriptible tranquilidad se palpaba en el recinto.

Es que esta audiencia se sabía diferente a las anteriores, esta vez Lagos iba a estar sentado en el banquillo de los acusados para ser juzgado por un jurado popular.

La espera para Susana Solís, mamá de Javier, una de las víctimas, al fin había terminado, tras sufrir por la posibilidad de que el ex policía accediera a un acuerdo.

Una vez que el jurado popular recibió las instrucciones de rutina, el fiscal Agustín García tomó la palabra para alegar lo que ocurrió aquel 27 de noviembre de 2016.

La fiscalía, además de sostener que ingresó a la vivienda del barrio San Lorenzo tras violentar la puerta, recalcó que les disparó con el arma reglamentaria a ambas víctimas cuando los encontró juntos.

En cuanto al contexto de violencia de género que sufría Magnolia por parte de Lagos, la querella se explayó y ratificó que no sólo era psicológica, sino también económica.

Para cuando le tocó el turno a la defensa, la dinámica cambió. “Van a escuchar algo de mí que tal vez no esperan, pero él (por Lagos) es el protagonista del hecho”, afirmó la defensora pública Verónica Zingoni. Antes de que la defensa anunciara que Lagos iba a declarar, lo definió como una persona no violenta, quien nunca había disparado su arma.

A las 9:53 precisamente, Lagos dejó su lugar en el asiento de los acusados y pasó al frente como testigo, a pocos metros del jurado popular, quien fue advertido de que sus declaraciones no las realizaría bajo juramento. Mientras colocaba su mano izquierda sobre la rodilla que cada tanto se tocaría nerviosamente, la defensa indicó que sólo respondería sus respuestas.

“Soy Alejandro Lagos, tengo 33 años, a los 19 años conocí a la madre de mis tres hijos con quien conviví nueve años”. Esa fue su carta de presentación. Luego, continuó contando datos personales y se escucharon sus primeras respiraciones entrecortadas, como a quien le pesa el alma.

“Me encantaría pedirle perdón a la familia”, se atrevió a decir Lagos y la madre de Soto le salió al cruce: “No te perdono”.

La víctima

“Me mandaba más de 50 mensajes al día para preguntarme dónde estaba”

Así lo sostuvo Magnolia Salas, la joven de 19 años que fue víctima, testigo y sobreviviente en la causa, luego de que Alejandro Lagos le disparara cuatro veces con su arma reglamentaria. “Al principio la relación con Lagos era normal, pero después discutíamos todo el tiempo”, afirmó la joven madre, y señaló que si bien lo había dejado en septiembre u octubre de 2016, él le seguía insistiendo para volver. “Antes intenté dejarlo pero me decía que se iba a matar”, reveló Magnolia. “Tenía celos de todo, hasta de mi hijo, me decía que le gustaría que lo quisiera como a él o ser su verdadero padre”, indicó. En cuanto a lo ocurrido a las 4:30 del 27 de noviembre del año pasado, Magnolia recordó: “Mi hijo se durmió, estaba con Javier en la cama y escuchamos el ruido de la puerta”. Luego indicó: “Lagos tiró el acolchado y dijo ‘así los quería encontrar’, después nos disparó”.

Rompió el silencio, pero la fiscalía no pudo preguntar

NEUQUÉN

“Estoy dando la cara para que me vean como una persona, no como un monstruo”, sostuvo Alejandro Lagos, el policía acusado de asesinar de seis tiros en la cabeza a Javier Soto y de balear a su ex pareja, Magnolia Salas.

Lagos fue la primera persona en declarar ayer, y tras hacer una introducción sobre su persona, afirmó: “No quise lastimar a nadie”.

En referencia al día previo en que ocurrió el crimen del que asumió su responsabilidad, detalló: “Fui a la noche a casa y Magno estaba con una persona que me presentó como su amigo”.

Previamente, el ex policía recalcó que en ese momento aún estaba en pareja con Magnolia, lo cual fue desmentido por la víctima.

En ese instante, Lagos indicó que “ella se molestó” y que por eso él se fue a una parrilla.

“A las 4:30…”, alcanzó a decir y comenzó a tomar agua y a agarrarse la cabeza. “Estaba todo apagado, entro a la cocina, el comedor”, enumeró Lagos, retomó el silencio y continuó: “Prendí la luz de la habitación y encontré al amor de mi vida totalmente desnudo arriba de esa persona que me había presentado como su amigo, teniendo relaciones sexuales”, indicó el ex policía. Luego continuó: “No pude controlar mis emociones, mis actos, no sé cómo disparé, todo fue muy confuso, me acuerdo por partes. Cuando reaccioné estaba en la vereda de la casa con el arma en la cabeza disparándome, pero no salían las balas”.

También intentó pedirle perdón a la familia de la víctima. “Me encantaría ocupar su lugar (por Javier Soto) para reparar su pérdida”.

Por su parte, la madre de Soto dialogó con LM Neuquén y sentenció: “Él miente, todo lo que dijo fue parte de una estrategia, sabe lo que tiene que decir. Dejó una madre sin hijo, y a mi nieto sin padre”.