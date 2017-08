"Magnolia no tiene que tener miedo de nosotros"

El común denominador en la historia de ambas tiene nombre y apellido: Alejandro Lagos, el ex policía que con su arma reglamentaria les disparó a ambos cuando los encontró juntos, la madrugada del 27 de noviembre.

A nueve difíciles meses del aberrante hecho y tras las recientes declaraciones de Magnolia a LM Neuquén, Susana afirma que le gustaría conversar con ella.

“Magnolia, con 19 años, sabe muy bien lo que quiere, quiere declarar y mandar preso a Lagos”, sostuvo Susana Solís, la mamá de Javier Soto, el hombre de 36 años que estaba con Magnolia la madrugada en la que el ex de la joven, el policía Lagos, lo acribilló de seis tiros en la cabeza cuando intentaba proteger al hijo de la chica, de dos años y medio.

“Si mi hijo dio la vida por ella y por su hijo, lo único que quiero es que Javier descanse en paz”, aclaró Susana y enfatizó: “Asesino hay uno solo y quiero que vaya preso”.

Es que hace 11 días, Magnolia reveló que su psicólogo y su abogada le decían todo el tiempo que no se acercara a la familia de Javier “porque le iban a hacer algo”. “No me avisan de las audiencias, le escribo a mi abogada y no me contesta. Me decían que no entrara a la sala”, detalló la joven.

“Ella no tiene que tenernos miedo y a Lagos tampoco, porque si no le da más poder a él”, indicó la madre de Javier en referencia a los dichos de Magnolia.

Luego, con bronca y desconcierto, Susana se preguntó: “¿Qué clase de querellante es esa?. La está aconsejando mal”. “Quiero que Magnolia vaya tranquila a declarar”, apuntó Susana y afirmó que le gustaría hablar con ella.

El viernes pasado estaba programada una audiencia de impugnación solicitada por la defensa de Lagos, pero fue suspendida y reprogramada para esta semana.

Tres: meses le restan cumplir a Lagos para concluir con el año de prisión preventiva.

Las idas y vueltas de la causa

27/11/16 La madrugada del horror

Lagos entró a la casa de Magnolia, la baleó y mató a Javier Soto con su arma reglamentaria. Al día siguiente fue acusado.

27/4/17 Escritos y firmas polémicas

La defensa denunció a la querella de falsificar las firmas de Magnolia en tres escritos.

11/8/17 Se elevó la causa a juicio

Fue luego de que Lagos rechazara un acuerdo para aceptar su culpa e ir 18 años a prisión.