"Quiero que Lagos reciba una condena ejemplar"

A nueve meses del brutal hecho que protagonizó su ex, el policía Alejandro Lagos, la madrugada del 27 de noviembre de 2016, cuando acribilló a Javier Soto y le disparó a ella con su nueve milímetros, la joven de 19 años reclama que le informen sobre el estado de la causa y que la ayuden a recuperarse para poder criar a su hijo de tres años.

“Quiero declarar en el juicio, quiero que Lagos reciba una pena ejemplar y que esto no le pase a nadie más”, afirmó durante la charla.

Magnolia se animó a hablar y a relatar lo que sufre hoy: “Sigo sosteniendo que Lagos me cagó la vida. No puedo trabajar, estoy subsistiendo con una ayuda mínima que me da el Estado y que no me alcanza, tengo que vivir con un solo pulmón, me agito, sufro taquicardias, no pude hacer rehabilitación para mi pierna y estoy renga, esa es la verdad”.

Glenda, la mamá de Magnolia, contó que ahora le apareció una hernia en la zona lumbar y eso le impide hasta poder alzar a su pequeño hijo.

Ante este panorama, además, Magnolia tuvo que enfrentarse con todas las idas y vueltas del sistema judicial penal, que incluyó internas entre abogados, maniobras fraudulentas y denuncias cruzadas.

“No me avisan de las audiencias, le escribo a mi abogada y no me contesta. Las veces que fui, mi psicólogo y mi abogada me decían todo el tiempo que no entrara a la sala, que no me acercara a la familia de Javi, porque me iban a hacer algo”, expresó la joven.

“Me tenía que quedar en una esquina escondida. Yo no quiero huir de las audiencias como una rata”, agregó, y aseguró que nunca pudo hablar con la madre de Soto, el joven al que Lagos asesinó.

Lagos pasó de pretender un acuerdo por una pena de 18 años a luego negarse a que se concrete y finalmente arribar a un juicio por jurados.

El viernes pasado se definió que Lagos, de 33 años, enfrente un juicio por jurados acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego e intento de femicidio.

Voy a declarar en el juicio, a contar lo que pasó esa noche. Quiero una condena ejemplar para Lagos”. Magnolia Salas. Víctima y sobreviviente

Una asistente social la ayuda, acompaña y contiene

Durante la entrevista con Magnolia, en compañía de su mamá, también se encuentra una joven que, en silencio, escucha lo que charlamos. Después de varios minutos, se presenta: su nombre es Soledad. Ella me cuenta que hace cuatro meses que conoce a Magnolia y que la convocaron desde la oficina de Atención a la Víctima para que la asistiera. Desde entonces la acompaña en todas las instancias vinculadas a la causa penal y en otros quehaceres diarios en los que Magnolia necesita su ayuda: desde sacar un turno en el hospital para su pequeño hijo hasta conversar sobre cómo se siente.

“A ella -Magnolia- le costó un montón asumirse como una víctima más y no como la culpable de todo lo que ocurrió, y eso fue un gran progreso”, señaló Soledad, quien incentiva a Magnolia para que pueda salir adelante y haga escuchar su voz.

144 Línea gratuita nacional

Funciona las 24 horas los 365 días del año. Si sufrís o sabés de alguna víctima de violencia, podés llamar y denunciar.