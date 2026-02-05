Neuquén es la provincia del país que más creció en 10 años

Marca una amplia diferencia sobre el resto de las jurisdicciones, a la vez que catorce provincias mostraron descensos en sus economías.

La actividad de Vaca Muerta posiciona a Neuquén en un lugar de privilegio.

Según la consultora Politikon Chaco , la provincia de Neuquén registró un incremento del 93,3% en su Valor Agregado Bruto (VAB) entre 2014 y 2024, el mayor crecimiento de todo el país y con una amplia distancia sobre el resto.

El informe atribuye ese salto a un “fenomenal incremento del 195,9% en el sector de Explotación de Minas y Canteras por la expansión de la actividad de Vaca Muerta”, y señala que este sector explicaba el 36% del VAB neuquino en 2014 y pasó a representar el 57% en 2024.

Este distrito también resalta porque tuvo “efecto derrame”, es decir, el boom petrolero se tradujo en más empleo privado formal, mejora de los salarios reales, mayor consumo y una recaudación provincial en alza, según indica el IERAL.

Neuquén aparece como un caso singular, con el diferencial de una fuerte expansión productiva de un sector con altos eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás, y por un mayor grado de apertura exportadora.

La extracción de petróleo y la minería fueron dos de las actividades que más impulsaron el mapa productivo del país.

Y el caso de la provincia resultó el más destacado, ya que ascendió del séptimo al quinto lugar y mostró un crecimiento de 2,1 puntos en la última década. “La mayor de todo el país”, resaltó la consultora.

Vaca Muerta accidentes laborales

Las otras provincias

Neuquén se posicionó como “la gran ganadora de la década”. Y si bien no fue la única jurisdicción que mostró avances, la diferencia con el resto fue muy grande.

Por ejemplo, Salta y Jujuy aumentaron su VAB en un 10,3% y 10,2% respectivamente. En el caso salteño, la suba se apoyó principalmente en la Enseñanza y la Construcción, mientras que en Jujuy se debió sobre todo al impulso de la minería.

Además, otras seis provincias también registraron subas pero en menor nivel: La Pampa (8,2%), Santa Fe (3,7%), Misiones (2,3%), Entre Ríos (2,1%), Tucumán (1,5%) y Corrientes (0,8%).

construccion neuquen (6)

En caída

Córdoba se mantuvo estable y, en contraste con el fuerte crecimiento de Neuquén, catorce jurisdicciones sufrieron caídas en sus economías. Río Negro (-0,8%) y Buenos Aires (-1,3%) tuvieron las bajas más leves, mientras que Catamarca (-10,1%), Formosa (-10,4%), Santiago del Estero (-12,5%), Tierra del Fuego (-14,8%) y Santa Cruz (-15,5%) sufrieron retrocesos de dos dígitos.

Por otra parte, el informe detalla que en 2014, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Córdoba y Santa Fe explicaban el 69,5% del total país, pero hacia 2024 redujeron esa participación al 68,5%.

La reducción se explica por las bajas de Buenos Aires (-0,4 puntos porcentuales) y CABA (-0,9 p.p.), mientras que Córdoba se mantuvo constante y Santa Fe subió levemente (+0,3 p.p.). “Aun con estos cambios, no se registraron modificaciones en el posicionamiento de estas provincias en el ranking de distritos”, se analizó desde Politikon Chaco

A su vez, cambios significativos se dieron en el posicionamiento de otras provincias: en 2014, Mendoza era la quinta economía más grande con una participación del 3,6%, pero cayó al sexto lugar en 2024 (-0,3 p.p.); Entre Ríos descendió del sexto al séptimo puesto, pese a incrementar levemente su participación (+0,1 p.p.).