Empezó la obra que conectará al sur neuquino y que potenciará al turismo ampliando la ruta de los Siete Lagos

Arrancó la obra de pavimentación de la ruta provincial Nº 63 , que conecta al lago Meliquina con la ruta de los Siete Lagos , y que incluye la travesía urbana de Villa Meliquina. El tramo comenzó a ejecutarse a unos 3,5 km del puesto de bomberos voluntarios de Villa Meliquina que se encuentra en el límite del pueblo en dirección a la ruta nacional 237, y avanza hacia el empalme con la ruta nacional Nº 40, también conocida como Ruta de los Siete Lagos.

Este corredor vial será clave para conectar de manera segura y eficiente localidades del sur neuquino, como Villa Meliquina, y potenciará el desarrollo turístico, productivo y social de toda la región.

La obra está a cargo de la empresa CN Sapag SA, con un presupuesto de 29 mil millones de pesos- El plazo de ejecución es de 720 días para el tramo que une la ruta nacional 40 con el kilómetro 20.

Más rutas

Para este año el Gobierno provincial planea iniciar obras de pavimentación por un total de 264 kilómetros, que sumados a los 400 ya ejecutados, comprenden 664 kilómetros de obras en distintas rutas de la provincia finalizados, licitados o en ejecución durante los cuatro años de gestión.

La cifra representa un récord histórico, teniendo en cuenta que en Neuquén se han construido 1.200 kilómetros de rutas provinciales a lo largo de su vida institucional. Este ambicioso plan de obras mejora la accesibilidad a los distintos destinos de la provincia, prioriza la infraestructura vial como herramienta de integración territorial, fortalece el turismo y mejora la seguridad vial durante todo el año. De esta manera, se achica el déficit en obra pública, que al comenzar su gestión el gobernador Rolando Figueroa estimó en 4.000 millones de dólares.

Pavimentación y nuevo asfalto

Por otra parte, la Provincia, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, comenzó a pavimentar los primeros 9 kilómetros de la Ruta Provincial 21 entre Loncopué y El Huecú. Incluye la repavimentación de cuatro kilómetros y el nuevo asfalto para cinco kilómetros más. Los trabajos se concentran actualmente en una primera etapa de un proyecto total de 50 kilómetros.

Esta obra, cuenta con una inversión de 6.000 millones de pesos y es ejecutada por administración, lo que implica el uso de equipos y personal propio del organismo vial provincial. Actualmente, las tareas presentan un avance del 30 por ciento y el desarrollo de esta primera etapa se extiende desde el final del pavimento actual hasta el puente sobre el río Hualcupén.

El proyecto no solo contempla la carpeta asfáltica, sino también obras complementarias de drenaje que incluyen la instalación de cinco alcantarillas de acero corrugado con sus respectivas cabeceras de hormigón, diseñadas para garantizar la durabilidad de la calzada ante las condiciones climáticas de la zona.