Conmoción por el brutal asesinato de un policía retirado cuando iba a comprar cigarrillos

La víctima tenía 58 años y había sido integrante de la Policía Federal. Los atacantes escaparon y son intensamente buscados.

El policía fue identificado como Julio César Reyes, tenía de 58 años y era muy querido en el barrio.

Un nuevo hecho de inseguridad conmocionó a la localidad bonaerense de Merlo durante la madrugada. Julio César Reyes, un policía federal retirado de 58 años, fue asesinado de un disparo en la cabeza cuando salió de su casa para comprar cigarrillos. Según las primeras investigaciones, al menos dos delincuentes lo interceptaron con fines de robo, le sustrajeron la billetera y huyeron tras el ataque. Los agresores continúan prófugos.

Todo comenzó este martes, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando la víctima —identificada como Julio César Reyes , de 58 años— estaba con su esposa tomando mates en el quincho de su casa, ubicada en la calle Medrano 360.

En un momento, el expolicía se dio cuenta de que se había quedado sin cigarrillos, por lo que fue a buscar un paquete que tenía guardado en el auto , que estaba estacionado en la vereda de enfrente, a unos 20 metros de la casa. Reyes le dijo a su mujer, Stella Maris, que si no los encontraba se iría a comprar unos a un kiosco cercano.

Sin embargo, en cuanto se acercó a su vehículo, el policía retirado fue interceptado por al menos dos delincuentes, que no dudaron en dispararle en la cabeza para robarle la billetera.

Merlo asesinaron a un policía retirado cuando fue a comprar cigarrillos

La peor parte vino segundos después, cuando los agresores aceleraron el auto en donde circulaban y arrastraron a la víctima hasta la puerta de su casa. Allí fue donde lo encontró su esposa.

Reyes fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón de Merlo, donde fue asistido. Pese a los esfuerzos de los médicos, no pudieron salvarlo.

El testimonio de los vecinos del policía asesinado

Los vecinos de Julio César aún no salen de la conmoción tras el hecho. “Imagínese ver al vecino que siempre se sienta en la vereda a cuidar a los nenes, a reírse con ellos, y tener que salir a las 3 de la mañana a auxiliarlo. Con respeto a la familia, fue una situación muy fea”, dijo una de las mujeres que vive en la zona en diálogo con TN. “Nosotros escuchamos un disparo y corrimos”, agregó.

Policía asesinado en Merlo

“Lo tiraron acá. Le robaron la billetera y se ve que lo empujaron con el auto, estaba todo destrozado, pobrecito”, se lamentó otra de las vecinas.

Otra de las mujeres presentes expresó su indignación ante el aumento de hechos de inseguridad en la zona. “Esto pasa todos los días, no podemos salir a ninguna hora. No se puede andar”, manifestó.

En el lugar del crimen, trabajó personal de la Comisaría 1ra de Merlo para realizar las pericias correspondientes. Allí, encontraron una vaina servida, un rastro que podría ser sangre y una huella dactilar. Estos elementos serán claves para identificar a los responsables.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°4 del Departamento Judicial de Morón.