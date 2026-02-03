Día de furia una mujer rompió el parabrisas con un martillo al auto de su ex

La víctima es un hombre de 70 años. Tras el hecho, solicitó una orden de prohibición de acercamiento y un botón antipánico.

Una secuencia que parece sacada de “Relatos salvajes” se vivió a plena luz del día en la localidad de General Madariaga , donde una mujer fue denunciada tras atacar con un martillo la camioneta de su expareja . El día de furia quedó registrado por vecinos y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Martínez Guerrero y 9 de Julio , una zona muy transitada de la ciudad de Buenos Aires. Según el parte policial, la acusada fue identificada como Ana Rosmeri Peñalo, de 46 años y nacionalidad dominicana, mientras que el damnificado es Oscar Lucero , un comerciante argentino de 70 años.

De acuerdo a las imágenes difundidas, la mujer habría llegado descalza y visiblemente alterada , rodeó la camioneta roja con un martillo en la mano e intentó dañarla en distintos sectores. Tras varios intentos, centró los golpes directamente contra el parabrisas y los espejos laterales , provocando importantes destrozos en el vehículo.

El ataque ocurrió mientras el dueño del rodado se encontraba en su lugar de trabajo. En su declaración, Lucero aseguró que los episodios de hostigamiento no eran nuevos y que su expareja solía presentarse en el comercio para molestarlo e intimidarlo.

Prohibición de acercamiento y botón antipánico

Tras el hecho, Lucero radicó la denuncia contra su expareja. Además, solicitó una orden de prohibición de acercamiento y la entrega de un botón antipánico para resguardar su seguridad. La causa fue caratulada como “daño” en el marco de la Ley 12.569 (Violencia familiar) y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de General Madariaga.

Los videos del ataque, filmados desde distintos ángulos por vecinos, generaron sorpresa y preocupación entre quienes presenciaron la escena. La rapidez del episodio impidió que alguien interviniera de inmediato, mientras la agresora actuaba con total exposición en la vía pública.

