Desvalijaron una casa, huyeron en el auto de las víctimas y se lo destrozaron

El robo tuvo lugar en una vivienda de Centenario. Las víctimas difundieron algunas de sus pertenencias para evitar que sean revendidas.

Un nuevo hecho de inseguridad en Centenario preocupó a vecinos y generó indignación. Un matrimonio sufrió un robo en su vivienda y no solo los desvalijaron, sino que recuperaron su auto pero totalmente destrozado. Los detalles del hecho.

Según consignó el portal Centenario Digital, el robo tuvo lugar el viernes en horas de la madrugada, en una vivienda sobre Avenida Traful . Allí, los delincuentes ingresaron tras forzar una abertura y robaron artículos electrónicos, los cuales cargaron en el auto de los propietarios para luego darse a la fuga. Se trata de un un Peugeot 208 color gris.

Según detalló el damnificado al portal de noticias, los delincuentes ingresaron a la vivienda y sustrajeron, entre los objetos de más valor, una Notebook Asus Vivobook y dos televisores Smart TV, entre otros elementos del hogar.

robo centenario (1)

Los damnificados hicieron la denuncia de inmediato tras conocer el hecho y la Policía inició una investigación, además de irradiar la información del vehículo a las unidades de calle para intentar localizarlo.

Así fue que, cerca de las 9:40, el Peugeot fue encontrado en estado de abandono y con importantes daños en la intersección de las calles Bolivia y Costa Rica. El vehículo quedó retenido para los peritajes y posteriormente sería restituido.

El estado en el que encontraron el auto generó gran indignación de las víctimas por el estado en el que fue dejado; en las fotografías que compartieron se observan daños sobre los espejos retrovisores, la pintura y abollones en la carrocería.

Las víctimas además compartieron fotos de algunas de sus pertenencias para que los vecinos puedan estar atentos y aportar información si identifican los objetos en venta por redes sociales.

robo centenario (2)

Atraparon a dos ladrones que iban a desvalijar casas en Balcón de la Ciudad

El pasado martes, la Policía logró atrapar a delincuentes que se habían propuesto desvalijar viviendas en el barrio Balcón de la Ciudad. Como otros ladrones, en un vehículo con ventanillas polarizadas, empezaron a recorrer las calles de la zona en busca de propiedades donde ingresar.

Más allá de que se trataba de la madrugada, algunos vecinos advirtieron el paso del vehículo sospechoso y a través del grupo de WhatsApp emitieron un oportuno alerta. Apenas tomó conocimiento la guardia de la Comisaría Cuarta de esta ciudad, se ordenó un despliegue preventivo.

Los sospechosos fueron apresados in fraganti en calle Arabarco, cuando se encontraban desvalijando una vivienda particular.

En tanto, el propietario de la vivienda fue ubicado y comprobó que los delincuentes habían logrado forzar la cerradura de un portón.

Tras las medidas de rigor y la posterior intervención del Ministerio Público Fiscal (MPF), se procedió a requisar el vehículo, comprobándose que los ladrones se habían logrado apoderar de una bicicleta, un casco de moto, herramientas de corte, un celular marca Motorola, prendas de vestir y un juego de llaves.

Los delincuentes fueron detenidos y trasladados a la unidad policial. Al día siguiente, fueron acusados por la fiscalía por ambos hechos y quedaron en libertad, supeditados al cumplimiento de restricciones de acercamiento y contacto hacia las víctimas.