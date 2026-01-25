Gran operativo en Centenario: alcoholemias positivas, secuestro de autos y multas

Este sábado por la noche se realizó un operativo junto a efectivos policiales e inspectores de tránsito. Se trata de acciones preventivas para reforzar la seguridad vial.

Un nuevo operativo vehicular se registró en Centenario este sábado por la noche, en el marco de acciones preventivas destinadas a reforzar la seguridad vial y ciudadana. Durante dos horas, personal policial en conjunto con inspectores municipales lograron realizar una cobertura integral del área intervenida.

Entre el sector de las calles Cuba y Bernardo O'Higgins durante las 21 y 23 horas, se desarrolló el amplio operativo vehicular y de identificación de personas. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría n°52 en un trabajo articulado con otras fuerzas e inspectores de la Municipalidad.

El procedimiento fue un trabajo articulado junto a personal de la Comisaría 5°, Departamento Metropolitana, División Tránsito Villa Obrera, División Motorizada (DEMOSE) y la Dirección de Tránsito Municipal, lo que permitió una cobertura integral del área intervenida.

operativo vehicular centenario

Más de 200 autos fueron controlados en Centenario

El operativo terminó con varios resultados a destacar. Las fuerzas lograron identificar a aproximadamente 250 vehículos, entre autos y motos. A su vez, se confirmó que 8 rodados fueron secuestrados -5 motos y 3 autos- por diversas infracciones. Se labraron 19 actas contravencionales y se detectaron tres casos de alcoholemia positiva.

Estas acciones forman parte de los operativos preventivos que la Policía del Neuquén desarrolla de manera sostenida en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de ordenar el tránsito, prevenir conductas de riesgo y fortalecer la presencia policial en la vía pública, contribuyendo a una mayor tranquilidad y seguridad para los vecinos.

operativo centenario 2

Gran operativo conjunto terminó con 16 actas por alcoholemia y vehículos retenidos

Un operativo de control vial realizado de manera conjunta por instituciones del Municipio, la Provincia del Neuquén y la Nación culminó con la confección de 16 actas por alcoholemia, además de otras infracciones que derivaron en la retención de tres vehículos y dos licencias de conducir.

Durante el procedimiento se controlaron 110 vehículos y se identificó a 40 personas. El registro más alto de alcoholemia fue de 1,26 gramos de alcohol por litro de sangre. Además, se labraron ocho actas contravencionales por distintas irregularidades, entre ellas falta de seguro, ausencia de chapa patente y escape defectuoso.

El operativo tuvo lugar el pasado viernes en distintos puntos estratégicos: el mástil de inicio de la Ruta de los Siete Lagos, la Costanera y la Ruta Provincial 62. En todos los sectores hubo presencia de personal y móviles de diferentes organismos.

El trabajo fue coordinado en el marco del Consejo de Seguridad Ciudadana por las áreas municipales de Protección Civil, Seguridad Ciudadana y la Subsecretaría de Gobierno, dependientes de la Secretaría de Gobierno. También intervinieron el Cuerpo de Ordenadores de Tránsito (COTT) y el área de Seguridad e Higiene.

A nivel provincial y nacional, participaron Gendarmería Nacional; la Policía de la Provincia del Neuquén —a través de Antinarcóticos, Brigada de Investigaciones y Comando Radioeléctrico—; la Policía Federal Argentina y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.