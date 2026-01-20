Gran operativo conjunto terminó con 16 actas por alcoholemia y vehículos retenidos

Participaron organismos municipales, provinciales y nacionales. Se controlaron 110 vehículos y se identificó a 40 personas.

Un operativo de control vial realizado de manera conjunta por instituciones del Municipio, la Provincia del Neuquén y la Nación culminó con la confección de 16 actas por alcoholemia , además de otras infracciones que derivaron en la retención de tres vehículos y dos licencias de conducir.

Durante el procedimiento se controlaron 110 vehículos y se identificó a 40 personas. El registro más alto de alcoholemia fue de 1,26 gramos de alcohol por litro de sangre . Además, se labraron ocho actas contravencionales por distintas irregularidades, entre ellas falta de seguro, ausencia de chapa patente y escape defectuoso.

El operativo tuvo lugar el viernes en distintos puntos estratégicos: el mástil de inicio de la Ruta de los Siete Lagos, la Costanera y la Ruta Provincial 62. En todos los sectores hubo presencia de personal y móviles de diferentes organismos.

Instituciones que participaron

El trabajo fue coordinado en el marco del Consejo de Seguridad Ciudadana por las áreas municipales de Protección Civil, Seguridad Ciudadana y la Subsecretaría de Gobierno, dependientes de la Secretaría de Gobierno. También intervinieron el Cuerpo de Ordenadores de Tránsito (COTT) y el área de Seguridad e Higiene.

A nivel provincial y nacional, participaron Gendarmería Nacional; la Policía de la Provincia del Neuquén —a través de Antinarcóticos, Brigada de Investigaciones y Comando Radioeléctrico—; la Policía Federal Argentina y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Según se informó, el operativo se basó en una diagramación ya aplicada en controles anteriores, aunque en esta oportunidad se sumó una mayor presencia de fuerzas nacionales y sus respectivos móviles.

Casi mil conductores alcoholizados

Durante la primera quincena de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reforzó los operativos de control en rutas nacionales, autopistas y accesos a los principales destinos turísticos del país. . ¿La falta principal que se detectó? 966 casos de alcoholemia positiva.

En total se controlaron 231.962 vehículos en 2.913 operativos y se labraron 5.085 actas de infracción por incumplimientos a la normativa vigente.

Los operativos, que se realizan todos los días en coordinación con provincias y municipios y están desplegados en 39 puntos estratégicos, permitieron además detectar 838 infracciones por falta de RTO/VTV, 586 por no portar la documentación obligatoria y 586 por no utilizar el cinturón de seguridad.

Dónde se registró la alcoholemia más alta en las rutas nacionales:

Según el reporte que dio a conocer la Agencia, los registros más altos de alcoholemia fueron:

Más de 3 g/l (por encima de la medición máxima) en General Güemes, Salta.

(por encima de la medición máxima) en General Güemes, Salta. 2,84 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos.

2,71 g/l en Ruta Nacional 12, Misiones.

2,56 g/l en Gualeguaychú, Entre Ríos.

2,48 g/l en RN117 y RN14, Corrientes.

También se registraron 372 infracciones por falta de patente o tapadas adrede, y 30 por uso indebido de banquinas, una maniobra peligrosa que altera la circulación y expone a un riesgo extremo al resto de los usuarios de la vía.

alcoholemia El Gobierno Nacional publicó los números de los controles de alcoholemia en rutas nacionales.

Estas cifras reflejan las principales malas conductas al volante que impactan directamente en la seguridad vial. Manejar implica una responsabilidad individual indelegable: cumplir las normas y circular en condiciones seguras. Conducir alcoholizado, ignorar el cinturón o incumplir la ley no es un error menor. Las reglas están para cumplirse y su violación será sancionada.

Durante las fiscalizaciones, los agentes corroboran la circulación con documentación obligatoria vigente, el consumo de alcohol en los conductores, el uso de los elementos de protección y la colocación adecuada de patentes.