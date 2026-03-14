Un nene de 6 años sufrió una descarga eléctrica mientras jugaba en una plaza

La madre denunció que su hijo tocó un poste con cables expuestos cuando jugaba al fútbol con sus amigos.

Un preocupante hecho generó indignación en redes sociales luego de que la madre de un nene de seis años denunciara públicamente que su hijo sufrió una descarga eléctrica mientras jugaba en una plaza. El relato se difundió a través de Facebook y rápidamente generó repercusión entre vecinos.

El episodio ocurrió el viernes alrededor de las 19 horas en la plaza Soldado del Águila, en la ciudad de Centenario. La madre del pequeño relató a través de su cuenta de Facebook que, como casi todos los días, había llevado a su hijo a ese espacio verde ubicado a una cuadra y media de su casa, donde suele andar en bicicleta y jugar a la pelota con otros chicos.

Según contó, mientras jugaba un partido con amigos y festejaba un gol, el niño se abrazó a un poste que —de acuerdo con su denuncia— tenía cables expuestos y recibió una descarga eléctrica durante aproximadamente diez segundos. “La corriente salió por el brazo y la muñeca izquierda, quedando con ampollas”, relató.

“La ampollas duelen, sí, pero el dolor en el momento, el susto y todo lo demás no se lo deseo a nadie”, agregó la mujer en su publicación.

nene descarga electrica

La madre cuestionó la respuesta de las autoridades

Tras el episodio, la mujer contó que actuó con rapidez para trasladar a su hijo a un centro de salud. Según relató en su publicación, tomó sus pertenencias y lo llevó de inmediato a la guardia, donde fue atendido rápidamente y fue internado para realizarle estudios. Horas más tarde, señaló, el niño se encontraba fuera de peligro y en observación.

En el mismo posteo, la mujer aseguró que el hecho fue informado en el momento a Defensa Civil por una médica, aunque —según indicó— no hubo intervención inmediata. También afirmó que un familiar se comunicó con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), cuyos operarios habrían llegado al lugar varias horas después para cubrir el poste denunciado.

La mujer también cuestionó la respuesta del municipio y aseguró que existen otros postes en condiciones similares dentro de la plaza. En ese marco, anticipó que realizará las denuncias correspondientes para que se investigue lo ocurrido y se adopten medidas de seguridad en el lugar. "Tuvimos un Dios aparte, no pasó a mayores pero podría haber sido una tragedia", concluyó.

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