Ahogado en Pueblo Blanco: el testimonio de una abogada estatal que le hizo RCP por una hora

Juliana trabaja en un ministerio y sostuvo a LM Neuquén que se turnaron con otras tres personas para intentar salvar al hombre en una playa casi inaccesible.

Pueblo Blanco queda a una hora de Neuquén capital, pero está en Río Negro.

La tragedia de Pueblo Blanco sigue revelando escenas de una crudeza difícil de asimilar. No sólo por la muerte del hombre que se arrojó al agua del embalse del otro lado de Villa El Chocón para salvar a su hijo de nueve años y no pudo volver, sino por lo que ocurrió después, en la arena, lejos de cualquier infraestructura de emergencia: casi una hora de reanimación cardiopulmonar ( RCP ), sin oxígeno, y sin una ambulancia cerca.

Ese esfuerzo tuvo varios rostros y uno de ellos es el de Juliana Vallejos, abogada del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Neuquén, que estaba pasando la tarde del viernes en la playa privada ubicada a orillas del embalse Ezequiel Ramos Mexía , del lado rionegrino. Lo que vio la empujó a correr hacia una escena que ya era desesperante.

“La ambulancia no podía acceder. Hay alrededor de 200 metros de bajada de arena hasta la playa. Me acerqué porque vi que había un hombre en el piso, un nene llorando y varios familiares. Le estaban practicando RCP desde hacía unos diez minutos ”, relató a LM Neuquén .

Juliana sabe en carne propia los riesgos del agua y también el tomar conciencia de hacer un curso de RCP, ya que contó que ella misma fue rescatada en alguna ocasión hace tres años cuando casi se ahoga en el río. "De ahí tomé conciencia, me salvó una persona que sabía hacer RCP", recordó.

Pueblo Blanco (4).JPG Pueblo Blanco está alejado de las urbanizaciones y tiene jurisdicción en la provincia de Río Negro, en el departamento de El Cuy. Pese a estar del otro lado de Villa El Chocón.

La familia había llegado desde Corrientes para pasar el día. En un sector del embalse donde no se hace pie, uno de los hijos se metió al agua y comenzó a ahogarse. Gritó pidiendo ayuda. El padre no dudó y se tiró para rescatarlo. Logró sacar al nene, pero quedó atrapado y no volvió a emerger y tuvieron que sacarlo como pudieron.

Tragedia en Pueblo Blanco: los esfuerzos y el tiempo que corría

Cuando Juliana llegó, la reanimación ya había comenzado. Lo que siguió fue una secuencia muy agotadora y dolorosa, donde corría el tiempo hasta la llegada de la ambulancia y los médicos, que, pese a los esfuerzos, no pudieron sacar adelante al hombre que intentó salvar a su hijo.

“Hice tres veces los cursos de RCP en el Estado. Trabajo como abogada, pero más allá de todo lo que pasó, hay que destacar la importancia de hacerlos. Uno nunca sabe lo que le puede tocar”, explicó.

Durante 55 minutos, cuatro personas se turnaron sin parar. Se organizaron como pudieron, cronometrando compresiones, cambiando brazos mientras una mujer hacía el conteo en voz alta. En la escena había dos médicos, un policía y vecinos que colaboraban como podían.

“Había momentos en los que teníamos esperanzas de poder reanimarlo, pero es muy difícil. No reaccionaba”, recordó.

El niño fue apartado del lugar, mientras seguía llorando. La ambulancia -que se supo luego pertenecía a Río Negro, ya que la jurisdicción corresponde al departamento El Cuy, paraje Cerro Policía- quedó arriba, lejos de la orilla. No había bajada vehicular. Un joven ayudó a bajar la camilla a pie. Intentaron medicarlo, pero no había oxígeno. El cuerpo ya no respondía.

“Le pusieron un medicamento por el brazo, pero claramente no tenía oxígeno. No había nada”, describió Juliana.

pueblo-blanco1.gif Las playas casi blancas de Pueblo Blanco. Están ubicadas muy cerca de Los Gigantes de El Chocón, pero del sector de la provincia de Río Negro.

El impacto emocional fue tan fuerte como el físico. “Es agotador. Te cansa el cuerpo y la cabeza. Por eso está bueno destacar los cursos de RCP. Sirven para estas situaciones extremas”, insistió.

Pero el relato vuelve una y otra vez al mismo punto, y es lo que de alguna manera se podría haber evitado. “En Pueblo Blanco no hay guardavidas. Esto se evitaba. Nos costó muchísimo sacarlo entre cuatro personas. No hay una bajada para ambulancias: todo es caminando”, dijo.

La playa, muy concurrida durante el verano, no está habilitada oficialmente. Aun así, recibe cientos de personas cada fin de semana, sin controles, sin rescate acuático y con accesos precarios. Un cóctel perfecto para la tragedia.

"Esta muerte no es en vano"

Juliana dejó una frase que llamó a la reflexión sobre la tragedia, como una sincera advertencia a cualquiera de las autoridades que tengan jurisdicción sobre esta tragedia. “Esta muerte no es en vano”.

pueblo-blanco.jpg La inmensidad de Pueblo Blanco. Una zona donde, pese a la belleza y que podría ser explotada de manera más institucional, no hay guardavidas.

La familia llora a su ser querido y el nene sobrevivió al agua que casi se lo lleva en Pueblo Blanco. Pero el lugar vuelve a quedar sobre la mira, no solo porque no está habilitado aún como balneario, sino por la seguridad, sin ambulancias ni guardavidas. Y por una hora eterna en la que cuatro personas pelearon contra algo que quizá se pudo haber evitado.