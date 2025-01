Villa Pehuenia, el pueblo neuquino de ensueño con el paso más rápido y cerca de Chile

En Villa Pehuenia las cumbres que la rodean parecen bajas, pero es porque ya la ciudad está en altura, se encuentra a 1200 metros sobre el nivel del mar. En esta aldea de montaña se puede hacer rafting, pesca deportiva, stand up paddle, travesías en kayak, paseos lacustres, buceo, senderismo, trekking y mountain bike.

Aquí las costas de los lagos tienen playas de arena blanca, comodidad y belleza que no se ve en todos los lagos de la cordillera. Hay playas amplias, otras más chicas, algunas más masivas y otras escondidas.

En sus bosques se encuentran las araucarias y también ñires, coihues, lengas, radales, maitenes y cipres, el lago Aluminé y Moquehue están unidos por el río Angostura, que es uno de los más cortos del país con tan solo 500 metros de aguas cristalinas.

Eugenia Napolitano, secretaria de Turismo de Villa Pehuenia, contó a LMNeuquén que la villa cuenta con varios prestadores habilitados para practicar diversas actividades deportivas y recreativas.

"En la temporada de verano hay que venir a vivir las playas, los lagos que tienen aguas cálidas para lo que es la Patagonia. Estamos hablando que el agua en esta época del año está entre 19 y 21 grados en la superficie y un metro hacia abajo y eso te deja bañarte. Incluso hay playas donde el agua va bajando despacio y hace que se sienta más templada", describió la funcionaria.

El pueblo de ensueño de Neuquén: Villa Pehuenia.

En la playa del centro embarcaciones a hidropedales con forma de cisne, donde todos los niños de las familias quieren subir. Se ofrecen travesías en kayak y paseos embarcados.

Otra de las actividades más buscadas durante esta temporada también es Stand Up Paddle, cuyas tablas se pueden alquilar en la playa céntrica, y también se ofrece la posibilidad de hacer pesca deportiva y buceo.

En cuanto a lo que se puede hacer en las cumbres y bosques, Villa Pehuenia ofrece cabalgatas en familia, mountain bike, senderismo y trekking y avistaje de aves. "Si bien esta última actividad no tiene prestadores registrados, acá los aficionados encuentran un ámbito súper lindo para poder hacerla, ya que hay mucha avifauna", destacó.

Desde el Municipio confirmaron que en su página web se encuentra el listado completo de alojamientos y prestadores de actividades habilitados con datos de contacto para poder consultar sobre los servicios, disponibilidad y precios.

Villa Pehuenia, la más cerca de Chile

Esta ciudad neuquina tiene mucho por descubrir y disfrutar y, a la vez, permite hacer la escapada a Chile más rápida desde Neuquén. Natalia Manavella, secretaria de Coordinación y Planificación de la Municipalidad, explicó a LMNeuquén que el Paso Internacional Icalma es el "más cercano y ágil" para los viajes de turismo, ya que por ahí no transitan micros de larga distancia ni tampoco camiones y eso permite que no se formen las largas filas para cruzar como sí sucede en otros pasos fronterizos entre Neuquén y Chile.



"Como Icalma no es un paso comercial, no pasan micros ni camiones y eso hace que los autos del visitante no pierdan tiempo de sus vacaciones esperando pasar. En este paso el tiempo de trámite es menor en comparación con otros pasos y así se aprovecha mejor el tiempo de viaje", aseguró.

A la ciudad de Temuco, que es la más importante de la región de la Araucanía, hay solo 140 kilómetros de distancia. Allí hay varios shoppings y galerías donde se pueden hacer compras e incluso ir y volver en el día por la cercanía.



"Muchos de los turistas que están de vacaciones en Villa Pehuenia se enteran acá de la cercanía con Temuco y por la agilidad del paso fronterizo van en la mañana y antes que cierre la aduana vuelven", contó la funcionaria.

El paisaje al que se accede en Chile también es hermoso, con lagos, volcanes y un parque nacional.

Aniversario

El próximo lunes 20 de enero Villa Pehuenia festejará 36 años desde su recategorización a municipio de segunda categoría. Para celebrarlo preparó varias actividades deportivas y recreativas gratuitas para sus habitantes y todos los turistas que la eligieron este año.

"Somos una ciudad muy joven que ya logró un gran posicionamiento como lugar turístico. Este verano tenemos muy buena ocupación, las playas se ven con mucha gente. Se pudo posicionar por su belleza natural que es impresionante", aseguró Manavella.



Los festejos por el aniversario se extenderán el 16, 17, 18, 19 y 20 de enero con propuestas para disfrutar de la naturaleza en familia. Luego, el 25 de enero, habrá otro evento que es el circuito de cruce a nado del lago Aluminé. El encuentro es en el Puesto de Control General en el Muelle Turístico y Paseo Recreativo del Lago Aluminé a las 8.30. La prueba deportiva tendrá dos circuitos, uno de 3200 metros y otro de 1000.

Además, todos los sábados y domingos de las vacaciones de verano la Municipalidad organizó shows en escenarios al aire libre para que los turistas disfruten de la música local.



Cómo llegar a Villa Pehuenia

Desde Neuquén capital en auto hay 3 rutas posibles para llegar a Villa Pehuenia. Una vez llegado a Zapala se puede tomar la Ruta 13 de Primeros Pinos, que es la ruta más directa desde Zapala. Son 120 kilómetros en total de los cuales 55 son de ripio.

Otra opción es tomar la ruta 23 de Pino Hachado. Desde ahí son 155 kilómetros, de los cuales 35 son de ripio. Y la tercera opción es tomar la Ruta 46 de Rahue. Ahí son 210 kilómetros y hay 50 de ripio.