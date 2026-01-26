Polémica en Patagonia Splash: denunciaron una descarga eléctrica y el parque asegura que son extorsionadores

El hecho habría ocurrido el pasado viernes en las instalaciones del centro recreativo. Tras la denuncia, se conocieron las versiones cruzadas.

La denuncia pública por un episodio que habría ocurrido el pasado viernes en el parque acuático Patagonia Splash en Plottier encendió las alarmas por la falta de seguridad en lugares recreativos. Sin embargo, la situación tiene versiones cruzadas y generó una polémica , entre la familia que expuso las supuestas fallas y los responsables del predio.

Según explicó Carlos Rodríguez, vecino de Cinco Saltos a LM Neuquén , ese día mientras disfrutaba con sus hijos y sobrinos, como lo había hecho en otras oportunidades, sufrió una descarga eléctrica al entrar en contacto con un cable expuesto en el suelo , sin señalización ni medidas de protección.

"Estábamos en la zona de reposeras, debajo de un árbol. Yo estaba descalzo, me agaché para acomodarme y toqué el pasto donde había un cable. Ahí sentí una descarga eléctrica bastante fuerte", contó.

Rodríguez aseguró que el cable se encontraba dentro de un pozo en la tierra, a unos cinco metros de la pileta, sin vallado ni advertencias visibles. “Se ve que antes había un poste de luz. Estaba encintado, pero con el agua la cinta se salió y quedó expuesto”, detalló.

Por fortuna, la víctima no sufrió lesiones, aunque reconoció que el impacto pudo haber sido mucho mayor. “Si estaba mojado o si lo pisaba un nene, podría haber sido una tragedia”, advirtió.

patagonia-splash.jpg

¿Qué pasó luego de recibir la descarga?

Tras el hecho, la familia avisó al guardavidas, quien convocó al personal de mantenimiento. “Vino un técnico, lo volvió a encintar y lo enterró de nuevo. No saltó ninguna térmica ni disyuntor, no había protección eléctrica”, señaló Rodríguez, quien manifestó su preocupación por la falta de sistemas de seguridad adecuados.

El vecino cuestionó también la reacción del personal del predio. “No lo tomaron con la seriedad que correspondía. Nos dijeron que para arreglarlo bien tenían que cortar la luz de todo el parque, dejar las piletas sin música”, expresó. Además, Rodríguez remarcó otras falencias observadas durante la jornada. “Había un solo guardavidas en la pileta de olas, toboganes muy desgastados que te raspan, elementos deteriorados. Hay juegos que son realmente peligrosos si no hay control”, afirmó.

patagonia splash1

Tras retirarse del lugar, la familia realizó el reclamo correspondiente ante Patagonia Splash, aunque aseguran que no obtuvieron respuestas claras. “Uno paga una entrada cara, vas en familia y das por hecho que el lugar es seguro. Pero no es así”, sostuvo Rodríguez.

La familia decidió hacer pública la situación para alertar a la comunidad y a las autoridades, y reclamar que se realicen inspecciones urgentes. “Esto no es solo por nosotros. Queremos evitar que algo peor le pase a otra persona. La seguridad de la gente no es negociable”, concluyó.

patagonia splash 2

La respuesta de Patagonia Splash

Ante la denuncia pública que circuló en diversos medios, esta redacción se comunicó con las autoridades de Patagonia Splash, quienes dieron su versión sobre el episodio ocurrido dentro del predio y negaron que haya existido riesgo eléctrico. Según indicaron, se trató de “un cable de señal de parlante, que no posee corriente eléctrica, solo señal de audio”.

Además, aclararon que el personal se encontraba trabajando en el sector debido a que el parlante no funcionaba. “No entramos en su juego. Desde la semana pasada nos viene escribiendo”, afirmaron.

Desde el parque sostuvieron que los denunciantes “aprovecharon el momento para sacar una foto e inventar lo sucedido” y aseguraron que, tras comunicarse por WhatsApp, “pidieron una remuneración económica a cambio de no exponer el caso”.