Muerte por fuga de gas de la niñera y los nenes: las desgarradoras declaraciones de la mamá de los menores

Una verdadera tragedia sacudió al barrio porteño de Villa Devoto, tras la muerte de dos menores y su niñera por intoxicación con monóxido de carbono.

La tragedia dejó a una niñera y dos menores de 2 y 4 años como saldo fatal.

Este lunes una lamentable tragedia ocurrió en el barrio porteño de Villa Devoto , cuando una niñera de 32 años y dos chicos de 2 y 4 años , a quienes cuidaba, murieron este lunes como consecuencia de una fuga de gas ocurrida dentro del departamento en el que se encontraban.

Tras un llamado al 911 de parte de la madre de los niños , se alertó que las tres víctimas estaban inconscientes dentro de un domicilio ubicado en la calle Mercedes al 4400. Al lugar arribaron rápidamente Bomberos de la Ciudad y SAME, quienes corroboraron la muerte de la niñera, identificada como María Belén. En tanto, los menores de edad fallecieron en el centro asistencial.

Este martes, en diálogo con TN, la madre de los nenes de 2 y 4 años expresó unas desgarradoras palabras sobre la situación que está atravesando. " Estoy en crisis, estoy destruida . Alquilábamos ese lugar desde septiembre, jamás nos imaginamos esta tragedia", indicó.

En otro tramo de su relato, la mujer contó que se sabe hasta el momento de la tragedia y qué se supo con las primeras pericias que fueron llevadas adelante por personal de Metrogas.

Que reveló la pericia de la empresa de gas

La empresa Metrogas actuó en forma paralela, recibiendo la notificación vía Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires sobre una persona intoxicada en el lugar. Al llegar al edificio, cuyo procedimiento se concentró en el piso 2, los técnicos constataron que el operativo de emergencia ya se encontraba en curso y decidieron suspender el suministro de gas como medida preventiva.

En este sentido, en una de las primeras pericias que realizó la empresa, indicaron que hubo un problema en el sistema de ventilación del calefón, lo que provocó la acumulación de monóxido de carbono dentro del lugar. De igual manera, se espera la autopsia de los cuerpos para revelar lo que habría ocurrido efectivamente.

"El gas de la cocina estaba cerrado, el escape fue de otro lado", contó y agregó que no la llamaron para notificarle lo que indicó la inspección.

Respecto a la niñera que murió en el acto, dijo que "era un angelito, los amaba, los cuidaba mucho, me ayudaba con ellos. Iban a la plaza los nenes, mis angelitos".

El caso fue caratulado como "averiguación de causales de muerte", interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, a cargo del fiscal Marcelo Roma.

Otra tragedia familiar en Villa Devoto por una intoxicación

El 1° de julio del año pasado, y también en Villa Devoto, cinco integrantes de una familia murieron por una intoxicación con monóxido de carbono. En el hecho se salvó un bebé de un año y medio.

Ocurrió en Sanabria 3768. Las víctimas fueron identificadas como Demetrio De Nastchokine (79), Graciela Just (74), Andrés de Nastchokine (43) y Marie Lanane (42), de nacionalidad francesa; y Elisa (4), hija de Andrés y Marie; quienes habían viajado desde Italia para reencontrarse con su familia en Buenos Aires.

El bebé también se intoxicó y sufrió una neumonía, pero fue rescatado a tiempo y tratado primero en el hospital Zubizarreta y luego en el Gutiérrez. Quedó fuera de peligro y al cuidado de familiares.