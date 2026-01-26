Ahogado en Pueblo Blanco por salvar a su hijo de 9 años: el triste relato del comisario

Una familia oriunda de Corrientes vivió una verdadera tragedia el fin de semana, que encendió todas las alarmas por la habilitación de balnearios sin guardavidas.

Un dramático hecho sucedió en el Alto Valle este fin de semana, que aún genera un fuerte impacto por las consecuencias. Un hombre murió ahogado luego de rescatar a su hijo de nueve años en Pueblo Blanco , un barrio privado no habilitado, ubicado del otro lado del Embalse Exequiel Ramos Mejía , cruzando El Chocón , en la provincia de Río Negro.

El episodio ocurrió el viernes en una zona alejada de la meseta rionegrina, sin infraestructura de seguridad ni presencia de guardavidas. Vecinos del lugar aseguraron que en el acceso al predio se cobran hasta 40 mil pesos por auto, pese a que el sector no cuenta con habilitación oficial . La Municipalidad de Cipolletti, en su momento, se encontraba avanzando en un proceso de regularización del área.

El comisario inspector José González, jefe de la Regional Segunda de la Policía de Río Negro, describió con crudeza lo que vivió el personal policial al llegar al lugar. La jurisdicción corresponde a la Comisaría 23, del departamento El Cuy, en el paraje Cerro Policía. Pero cualquier hecho que suceda en Pueblo Blanco, son decenas de kilómetros que hay que hacer en una zona con poca accesibilidad.

Pueblo Blanco (5).JPG Pueblo Blanco es un balneario no habilitado en el embalse Exequiel Ramos Mejia del otro lado de El Chocón, en la provincia de Río Negro.

“Se armó una comisión especial para poder llegar, porque es una zona bastante alejada. Al arribar, se encuentran con una persona que había perdido la vida”, explicó González en diálogo con Radio 7.

Pueblo Blanco, un lugar bello pero sin guardavidas

Según detalló, la víctima se arrojó al espejo de agua al ver que su hijo se estaba ahogando, sin saber sobre las consecuencias.

“Entendemos que no es un balneario. Su hijo de nueve años se estaba ahogando, ingresa al cauce, lo saca. Por razones que estamos investigando, esta persona no puede salir y luego se establece que se ahoga”, relató el comisario.

Tras el rescate del niño, se dio aviso a los servicios de emergencia, pero los intentos por salvar al hombre fueron en vano. “Se llamaron a los servicios de emergencia, pero no se lo pudo salvar. Es un joven que no es de Río Negro, venía de otra provincia y estaba con su familia en ese sector. Fue trasladado a un centro asistencial de Neuquén y luego tomamos intervención nosotros”, agregó.

Oriundo de Corrientes y una denuncia por negligencia

Desde el Ministerio de Salud de Neuquén confirmaron el fallecimiento de un hombre el sábado 24 de enero en el sector de Pueblo Blanco. Indicaron que se trataba de una familia oriunda de Corrientes que estaba de visita en la zona, aunque no brindaron precisiones sobre la identidad ni las causas finales del deceso.

La mujer que presenció la tragedia denunció negligencia y apuntó directamente contra la falta de controles.

Pueblo Blanco (4).JPG

“La falta de controles en la habilitación de un balneario sin guardavidas hace que esto suceda en una hermosa tarde de verano”, expresó. Y añadió, con profunda angustia: “Siento tristeza por ese niño que lloraba desesperado, pensando que por su culpa, por salvarlo, su padre murió”.

El caso generó un fuerte dramatismo y una alerta para las autoridades debido a que hay espacios recreativos informales en zonas de agua, sin habilitación ni medidas mínimas de seguridad, donde una tarde de verano puede transformarse, en segundos, en una tragedia irreversible.