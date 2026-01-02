Crece la angustia por Santiago el joven ahogado en La Herradura: ¿Cómo es el lugar donde desapareció?

Pasadas las 20 del viernes finalizaron las tareas de búsqueda en el segundo día del operativo. Este sábado, desde las 7:30 de la mañana, se retomarán las actividades.

Sigue la preocupación por la desaparición de Santiago , el adolescente de 17 años que fue arrastrado por la corriente del río Limay , en el sector de La Herradura , una zona no habilitada como balneario , ubicada en Plottier. Este viernes concluyó la segunda jornada de búsqueda , sin resultados positivos. El operativo se retomará este sábado desde las 7:30 de la mañana.

El hecho ocurrió cerca del mediodía del jueves 1º de enero , cuando dos adolescentes, de 13 y 17 años , se arrojaron al agua en una jornada de altas temperaturas . El menor logró salir, pero Santiago fue arrastrado por la fuerte correntada y desde entonces permanece desaparecido. Aunque inicialmente se habló de un ahogamiento, la carátula oficial continúa siendo “desaparición” .

Según precisaron las autoridades, el punto donde Santiago fue visto por última vez corresponde al ingreso informal a la zona conocida como La Herradura , sobre el cauce principal del río Limay , en la costa norte , a la altura de unos 500 metros aguas arriba del sector más frecuentado por vecinos. Ese punto es considerado el “lugar cero” del operativo y desde allí se desplegaron las tareas de rastrillaje aguas abajo , siguiendo la dinámica del río y las corrientes predominantes.

El subcomisario Raúl Cabezas, de la Dirección de Bomberos de la Policía, explicó a LM Neuquén que los trabajos se extendieron hasta 2.700 metros aguas abajo, con rastrillajes en ambas márgenes y búsquedas subacuáticas de hasta 9 metros de profundidad, sin resultados positivos hasta el cierre de la segunda jornada, que finalizó alrededor de las 20 horas.

Además, confirmó que la familia de Santiago permanece en el lugar desde el inicio del operativo, acompañando de cerca cada instancia de la búsqueda y en contacto permanente con las autoridades. Cabe destacar que tanto el joven desaparecido como su círculo son oriundos del barrio Cuenca XVI de Neuquén Capital y se encontraban pasando el día cuando ocurrió la tragedia.

Por su parte, Ariel Tarifeño, secretario general del Sindicato de Guardavidas de Neuquén (Segune), advirtió que el joven no sabía nadar y que el río presentaba un caudal elevado, que pasó de 350 a 410 metros cúbicos por segundo, aumentando considerablemente la fuerza del agua.

Tarifeño remarcó además que La Herradura no es un balneario habilitado, por lo que no cuenta con servicio permanente de guardavidas. “Por una necesidad de servicio se colocó una guardia preventiva de 15 a 21 horas, pero el hecho ocurrió antes del mediodía”, señaló.

Plottier: sin balnearios habilitados

Desde la Municipalidad de Plottier reiteraron que la ciudad no tiene balnearios habilitados, por lo que ninguna zona de la costa está autorizada para el baño recreativo. En estos sectores, el riesgo es mayor debido a corrientes fuertes, pozones y la falta de infraestructura de seguridad, y los puestos de guardavidas existentes cumplen funciones preventivas, no de rescate permanente. El equipo total está integrado por 17 profesionales.

Aunque la causa se mantiene como desaparición, fuentes oficiales reconocieron que las posibilidades de encontrar a Santiago con vida son muy bajas, debido al tiempo transcurrido y a la dinámica del río. La búsqueda continúa enfocada en el rastrillaje sistemático y la eventual recuperación del cuerpo, mientras la familia permanece en el lugar a la espera de novedades.

El episodio se da en un contexto de masiva presencia de personas en el río Limay. Tarifeño confirmó que solo el 1 de enero, los balnearios habilitados de Neuquén capital recibieron entre 90.000 y 100.000 personas y se realizaron alrededor de 25 rescates, una cifra equivalente a una semana completa de intervenciones habituales.