Así continúa la búsqueda del adolescente que se ahogó en el río Limay

El joven se lanzó al agua cerca del mediodía del jueves 1 de enero. A las 7 se reanudaron las labores de rastrillaje.

Continúa la desesperada búsqueda por un adolescente de 17 años desaparecido en el río Limay este jueves. Para el final de la primera jornada de búsqueda se habían revisado tres de siete posibles puntos de interés. Por la mañana de este viernes se retomaron las labores.

El hecho ocurrió cerca del mediodía del jueves en el sector de La Herradura. En ese momento, dos adolescentes, de 13 y 17 años, se lanzaron al agua y fueron arrastrados por la corriente. Uno de ellos, el de 13, logró salir, pero el de 17 continúa desaparecido. En primera instancia, se había confirmado que el joven se ahogó. Sin embargo, la carátula oficial sigue siendo "desaparición".

En el operativo intervienen efectivos de Prefectura Naval, Bomberos de la Policía, Cruz Roja y personal policial, trabajando de forma coordinada en la búsqueda.

Los puntos de interés para encontrar el cuerpo del joven desaparecido

El subcomisario de la dirección de Bomberos de la Policía, Raúl Cabezas, contó en diálogo con LU5 cómo sigue la búsqueda. Explicó que las tareas subacuáticas del jueves las realizaron cuatro buzos de la Policía. Estos marcaron siete puntos de interés para realizar el rastrillaje y trabajaron hasta las 20, llegando a cubrir tres de estos puntos. Durante la mañana de este viernes reanudaron la búsqueda para dar con el joven desaparecido.

Cabezas indicó que los rastrillajes "van a continuar y a medida que van corriendo los días, se van moviendo aguas abajo las labores operativas".

Según la información relevada, el adolescente habría llegado hasta La Herradura junto a su familia desde la ciudad de Neuquén, específicamente del sector Cuenca XVI, para pasar el día de intenso calor en un sitio que no se encuentra habilitado como balneario.

Si bien la búsqueda se caratula como desaparición, fuentes oficiales reconocieron que las expectativas de encontrarlo con vida son muy bajas debido al tiempo transcurrido y a las condiciones del cauce.

Desde los organismos que participan del operativo indicaron que, debido a la dinámica del río Limay y el tiempo transcurrido, la búsqueda se concentra actualmente en tareas de rastrillaje y eventual recuperación del cuerpo.

En diálogo con el sitio web Top Noticias, la directora de Defensa Civil, María Figueroa, explicó que también se dio intervención al área de Desarrollo Social y que la secretaria del área se hizo presente en el lugar para brindar contención y acompañamiento a la familia, que atraviesa horas de profunda angustia mientras continúa el operativo.

La intervención de la Provincia

Durante la primera mañana de este viernes, la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, afirmó que al momento del hecho una ambulancia del SIEN brindó asistencia psicológica a quien sería el joven que pudo salir del agua.

La funcionaria afirmó que estos hechos "realmente se repiten todos los años. Niños, jóvenes o adultos que de alguna manera se confían de sus habilidades para nadar, los niños sin el cuidado de los padres en lugares no habilitados como balnearios, en este caso en lugares de Plottier".