Tragedia por fuga de gas: murieron una niñera y dos niños de 2 y 4 años

Ocurrió en Villa Devoto. La mujer falleció en el acto y los menores, en el hospital. Autoridades investigan los motivos de los hechos.

Una mujer y dos nilos fallecieron en Villa Devoto por una fuga de gas.

Una niñera de 32 años y dos chicos de 2 y 4 años, a quienes cuidaba, murieron este lunes como consecuencia de una fuga de gas ocurrida dentro del departamento en el que se encontraban, en el barrio porteño de Villa Devoto.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que personal de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad tomó conocimiento de la situación, alrededor de las 18:00, tras un llamado al 911 de parte de la madre de los niños que informó que las tres víctimas estaban inconscientes dentro de un domicilio ubicado en la calle Mercedes al 4400.

Al lugar se trasladaron también Bomberos de la Ciudad y el SAME, que constató el fallecimiento de la mujer, de 32 años, y dispuso el traslado de los menores al Hospital Zubizarreta.

Sin embargo, posteriormente, se conoció que los niños, de 2 y 4 años, fallecieron en el centro asistencial.

casa fuga de gas Villa Devoto

Vecinos afirmaron que ya se venía sintiendo olor a gas en el edificio

La empresa Metrogas actuó en forma paralela, recibiendo la notificación vía Defensa Civil de la Ciudad de Buenos Aires sobre una persona intoxicada en el lugar. Al llegar al edificio, cuyo procedimiento se concentró en el piso 2, los técnicos constataron que el operativo de emergencia ya se encontraba en curso y decidieron suspender el suministro de gas como medida preventiva.

"Mi nuera hace varios días me dice que se siente olor a gas. Es un edificio nuevo, de hace pocos años", dijo a Clarín Adriana, una vecina que estaba en la calle observando el operativo.

Interviene en el caso, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 13, a cargo de Marcelo Roma, Secretaría de Carlos Sola, y se iniciaron actuaciones sobre “averiguación de causales de muerte”.

Otra tragedia familiar en Villa Devoto por una intoxicación

El 1° de julio del año pasado, y también en Villa Devoto, cinco integrantes de una familia murieron por una intoxicación con monóxido de carbono. En el hecho se salvó un bebé de un año y medio.

fuga de gas Villa Devoto (1)

Ocurrió en Sanabria 3768. Las víctimas fueron identificadas como Demetrio De Nastchokine (79), Graciela Just (74), Andrés de Nastchokine (43) y Marie Lanane (42), de nacionalidad francesa; y Elisa (4), hija de Andrés y Marie; quienes habían viajado desde Italia para reencontrarse con su familia en Buenos Aires.

El bebé también se intoxicó y sufrió una neumonía, pero fue rescatado a tiempo y tratado primero en el hospital Zubizarreta y luego en el Gutiérrez. Quedó fuera de peligro y al cuidado de familiares.

La casa donde ocurrió la tragedia estaba totalmente cerrada, una condición habitual en jornadas de bajas temperaturas, aunque extremadamente peligrosa ante una eventual fuga de monóxido de carbono, un gas imperceptible que puede provocar la muerte en pocos minutos.

Según se supo por las pericias, la pérdida de monóxido de carbono se produjo en una caldera que tenía fallas en su conducto de ventilación y que habían sido emparchadas con sellador.