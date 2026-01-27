Susto por una fuga de gas: evacuaron una oficina pública en el centro neuquino

Maquinarias viales rompieron un caño y desde temprano trabajan en su reparación los Bomberos, la Policía, Defensa Civil y personal de Camuzzi.

En la mañana de este martes, un fuerte olor a gas invadió las oficinas del Registro del Automotor ubicado en la calle Jujuy al 900 y las viviendas cercanas, por lo que minutos más tarde Defensa Civil decidió la evacuación del personal de esa dependencia oficial y de las personas que se encontraban ahí para realizar trámites.

Todo comenzó pasadas las 9 cuando personal de una empresa privada contratada por el Municipio para el avance de una calle rompió un caño de gas, lo que provocó la fuga. El olor comenzó a sentirse y se incrementó con el correr de los minutos.

Fue por eso que vecinos llamaron de urgencia a Camuzzi y también a Defensa Civil para solicitar su intervención ante el olor que invadió la zona.

Varios integrantes de Defensa Civil, policías y personal idóneo de Camuzzi llegaron a la zona para actuar ante la rotura del caño. Los efectivos policiales fueron los encargados de cortar el tránsito para que no haya más circulación vehicular.

Luego el personal de Defensa Civil encintó la zona para marcar el peligro que representaba estar en ella, y la guardia de Camuzzi trabajó por varias horas para poder cortar el gas y luego reparar el caño que se rompió tras los avances de la maquinaria vial.

La empresa privada que trabajaba en el lugar se encontraba realizando movimientos de suelo en un lote privado para abrir una calle. El maquinista sin querer tocó un caño de gas y enseguida llamaron a la guardia de Camuzzi.

"Se está haciendo una derivación de una calle hacia Jujuy", contó uno de los responsables de la empresa que trabajaba, quien aclaró que solo estaba el maquinista, no había más personal.

Por su parte, uno de los responsables de la guardia de Camuzzi explicó a LM Neuquén que se rompió uno de los caños principales de gas. Dijo que se trata de un caño de acero que va hacia arriba y da servicio a tres casas que quedaron sin servicio de gas mientras dure la reparación.

Detalló que trabajaron en obturar la cañería para luego reparar el sector más adelante donde se rompió el caño. Dijo que no es un trabajo habitual el que están llevando adelante pero que sí puede pasar cuando se trabaja en movimientos de suelo. "Es un trabajo complicado", aclaró.

Desde Defensa Civil confirmaron que dentro de la oficina del registro del Automotor habían más de 30 personas quienes tuvieron que retirarse por prevención. La evacuación solo alcanzó a esa dependencia oficial y no a las demás viviendas lindantes del lugar.

Alrededor de las 15 el personal aún continuaba trabajando para poder detener la fuga de gas que aun se sentía de manera intensa en toda la zona. Una vez reparado el caño iban a liberar el tránsito vehicular de la calle Jujuy al 900.