Pudo ser una tragedia: en pleno temporal una camioneta y un camión quedaron atrapados

Los conductores de los vehículos ignoraron las advertencias de circulación. Ocurrió en el cruce de rutas 7 y 5 en Aguada Colorado.

En medio del pleno temporal que afectó a gran parte de Neuquén , un camión y una camioneta que prestan servicios petroleros protagonizaron un episodio que pudo ser una tragedia . Ambos rodados quedaron encajados en la zona de Aguada Colorado, luego de ignorar las indicaciones de Vialidad y la policía.

El hecho ocurrió este viernes en el cruce de las rutas provinciales 7 y 5, donde se mantenía un corte preventivo dispuesto por las autoridades debido al anegamiento de la calzada. Los caminos se encontraban intransitables por la presencia de agua, barro y sectores de banquina severamente erosionados.

Sin embargo, los conductores del camión y la camioneta decidieron avanzar de todos modos . Según relataron testigos, continuaron la marcha circulando por la banquina , que se encontraba totalmente socavada por el agua, hasta quedar atascados.

Ante este episodio, las autoridades volvieron a remarcar la gravedad de incumplir los cortes preventivos, no solo por el riesgo personal, sino también por las complicaciones operativas que este tipo de conductas irresponsables genera en medio de una emergencia climática.

Desde Vialidad indicaron que, por el momento, no se desplegará maquinaria en el sector, ya que las condiciones continúan siendo extremadamente complicadas.

ruta y camion anegados aguada colorado 2

Rutas anegadas y sectores complicados por el temporal

El temporal de tormentas convectivas anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) impactó con fuerza en diversos sectores de la provincia. El norte y centro de Neuquén fueron los sectores más afectados, con registros de destrozos y anegamientos.

El norte neuquino fue la primera región afectada por el avance del fenómeno. En Chos Malal, las lluvias fueron intensas y la visibilidad en rutas se vio seriamente reducida, motivo por el cual se suspendieron todas las actividades deportivas y recreativas durante la jornada.

En Tricao Malal, la Municipalidad informó que las rutas provinciales 2 y 42 se encontraban intransitables debido a la crecida provocada por el temporal. Como única alternativa habilitada, recomendaban circular por la ruta provincial 41, por el camino de Cancha Huinganco.

Alerta por tormentas en Neuquén

En Las Lajas, el personal municipal desplegó maquinaria pesada en los sectores más comprometidos por la tormenta y realizaron tareas de limpieza de calzada en los accesos a la ciudad, donde el arrastre de sedimentos complicó la circulación.

Además, sobre la ruta nacional 40, especialmente en el tramo que une Zapala y Las Lajas, se registró muy baja visibilidad y presencia de piedras de gran tamaño sobre la calzada, lo que representó un serio riesgo para los conductores.