Tragedia: murió un obrero tras caer al vacío en una obra de construcción

El triste hecho ocurrió este viernes en una obra en demolición. Investigan las causas del accidente.

Un triste suceso ocurrió este viernes en el barrio porteño de La Paternal cuando un obrero de la construcción murió tras caer desde tres metros de altura. La víctima realizaba tareas en una obra en proceso de demolición.

Según informaron fuentes policiales, el trágico episodio sucedió en una propiedad ubicada sobre Nicasio Oroño al 2500. Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Vecinal 15A y una ambulancia del SAME, luego de recibir una alerta por un accidente laboral.

Al arribar, los profesionales de salud constataron que el trabajador ya no presentaba signos vitales , producto de las graves lesiones que sufrió tras la caída.

De acuerdo con las primeras informaciones, el obrero se encontraba trabajando en el interior del inmueble cuando cayó desde una importante altura.

construccion neuquen (4)

En el lugar también se encontraba el hijo de la víctima, quien debió ser asistido por personal médico luego de sufrir una crisis nerviosa al enterarse del fallecimiento de su padre.

Hasta el momento no se difundieron oficialmente la identidad ni la edad del trabajador fallecido.

Investigación abierta

Tras el hecho, la zona fue acordonada por la policía para permitir el trabajo de los peritos, quienes buscan determinar cómo se produjo la caída y si se cumplían las condiciones de seguridad necesarias en la obra.

La justicia de Buenos Aires inició una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente laboral, que incluye la toma de testimonios a testigos y compañeros de trabajo, así como la revisión de cámaras de seguridad de la cuadra.

Además, los investigadores analizarán la documentación de la obra, entre ella permisos, habilitaciones y protocolos de seguridad laboral, para establecer si el trabajador contaba con elementos de protección adecuados, como arneses, cascos u otros dispositivos de prevención.

operario herido belgrano

Un operario herido tras un derrumbe en Belgrano

El pasado 9 de marzo, un operario resultó herido luego de que un andamio de 3 metros de altura se desplomara en una obra en demolición ubicada en la intersección de Juramento y Avenida del Libertador. Como consecuencia del colapso de la estructura, el albañil de 41 años sufrió politraumatismos y fue derivado de urgencia al Hospital Pirovano por el SAME.

Los bomberos de la ciudad desplegaron un operativo con perros de búsqueda para descartar la presencia de más personas bajo los escombros. El objetivo del procedimiento fue evaluar la estabilidad del predio y garantizar la seguridad de los peatones.

Los especialistas determinaron la suspensión temporal de todas las tareas de construcción.