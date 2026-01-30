Alerta naranja: las impresionantes imágenes de la tormenta que afectó a todo Neuquén

Se cumplió el pronóstico anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional. Vialidad solicitó circular con extrema precaución por las rutas de la provincia.

El último viernes de enero trajo consigo un escenario climático crítico en Neuquén , donde las fuertes tormentas convectivas impactaron durante la tarde en diversos sectores de la provincia. De esta manera, se cumplió el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que había emitido una alerta naranja para amplios sectores de la provincia.

El fenómeno se produce tras varios días marcados por altas temperaturas; el tiempo comenzó a desmejorar de manera abrupta, con lluvias intensas, fuerte actividad eléctrica , ráfagas de viento y complicaciones en rutas y accesos urbanos.

Según el SMN, las tormentas podrían dejar precipitaciones acumuladas de entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de registros superiores de forma puntual, además de ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo.

Alerta por tormentas en Neuquén

Zonas afectadas y complicaciones en rutas

Hasta el momento, el temporal golpeó con mayor fuerza a localidades del norte y centro de la provincia, entre ellas Tricao Malal, Chos Malal, Caviahue, Las Lajas y Chorriaca, donde se reportaron lluvias intensas, baja visibilidad y arrastre de sedimentos.

Desde la Municipalidad de Tricao Malal informaron que las Rutas Provinciales 2 y 42 se encuentran intransitables debido a la crecida provocada por la tormenta. Ante este escenario, se recomienda evitar completamente la circulación por ambos trazados.

Como única alternativa habilitada, permanece la Ruta Provincial 41, por Cancha Huinganco, aunque se solicita transitar con extrema precaución y respetar las indicaciones oficiales. Equipos municipales y de emergencia continúan trabajando en la zona.

En Las Lajas, personal municipal desplegó maquinaria pesada en los sectores más comprometidos por el temporal. Además, se realizan tareas de limpieza de calzada en los accesos a la ciudad, donde el desmoronamiento de sedimentos complicó la circulación.

Ruta 40: visibilidad reducida y piedras en la calzada

Sobre la Ruta Nacional 40, especialmente en el tramo Zapala–Las Lajas, se registró muy poca visibilidad y sectores con piedras de considerable tamaño sobre la calzada, lo que representa serio riesgo para quienes transitan por la zona. Las autoridades recomendaron evitar viajes innecesarios y circular solo en caso de extrema necesidad.

Lluvias intensas en Chos Malal

El norte neuquino fue la primera región afectada por el avance del temporal. En Chos Malal y alrededores, la lluvia fue intensa y la visibilidad en rutas se vio sumamente complicada. Además, suspendieron todas las actividades deportivas y recreativas durante la jornada. Caviahue también sufrió la lluvia.

Tránsitar con extrema precaución por las rutas provinciales

En medio del temporal que azota a la provincia de Neuquén, las autoridades de Vialidad Nacional emitieron un comunicado en el que solicitaron transitar con extrema precaución por todas las rutas nacionales del territorio, debido a las condiciones climáticas adversas. Desde el organismo recomendaron evitar la circulación, salvo en casos de necesidad o urgencia, respetar las indicaciones del personal vial y verificar el estado de las rutas antes de iniciar un viaje, ya que continúan registrándose lluvias intensas, baja visibilidad y arrastre de sedimentos en distintos tramos.

