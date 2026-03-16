Tragedia en la ruta: una familia completa murió en un brutal choque contra un camión

Todos estaban a bordo de una camioneta cuando impactaron de frente con el camión de gran porte. Su conductor fue sometido al test de alcoholemia.

Un viaje familiar se terminó convirtiendo en una brutal tragedia tras un choque frontal en la ruta. Tres de los integrantes fallecieron en el acto producto de brutal impacto, mientras que el un nene murió en el hospital. La Justicia investiga por estas horas más detalles sobre las causas del hecho.

El fatal accidente conmocionó a la provincia de Entre Ríos este fin de semana, tras conocerse que una familia completa, compuesta por un matrimonio y sus dos hijos menores de edad, fallecieron tras un violento choque frontal sobre la Ruta Nacional N°127 , a la altura de la localidad de Bovril .

Fuentes policiales revelaron detalles del fatal momento, y señalaron que una camioneta Renault Duster impactó de frente contra un camión que transportaba trigo. El vehículo de carga ingresaba a la ruta desde una planta cerealera con destino a Paraná.

El brutal impacto fue tan fuerte, que tres de los integrantes de la familia —identificados como Gustavo Landra de 57 años, su esposa Analía Heit de 43 y su hija Agostina de 15— perdieron la vida de forma instantánea en el lugar.

familia muerta entre ríos

Mientras que Bautista Landra, de 13 años fue el único rescatado con vida entre los restos del vehículo. Fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, en estado crítico, pero lamentablemente falleció horas más tarde debido a la gravedad de las heridas que sufrió.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, Bomberos y la División Criminalística, quienes realizaron las pericias necesarias para determinar la mecánica del impacto en una zona cercana a la planta de silos.

La investigación del fatal accidente

La policía confirmó que el conductor del camión resultó ileso y fue trasladado a la Jefatura Departamental Villaguay, donde quedó detenido de manera preventiva mientras avanzan las actuaciones judiciales. Según informaron medios locales, el test de alcoholemia realizado al camionero dio resultado negativo.

Asimismo, se conoció que la causa quedó a cargo de la Fiscalía de La Paz, que busca esclarecer las circunstancias exactas que desencadenaron la colisión en un tramo de la ruta que permaneció interrumpido durante varias horas.

La investigación se enfoca ahora en poder llevar adelante diversas medidas para reconstruir la mecánica del accidente.

tragedia entre rios

Debido al fuerte impacto, tanto la camioneta como el camión sufrieron graves daños, y el tránsito en ese sector de la Ruta 127 debió ser parcialmente interrumpido durante varias horas mientras se realizaban las tareas periciales.

La triste despedida a la familia fallecida en el brutal choque

La noticia fue confirmada con profundo dolor por Jorge Landra, dirigente de la UCR entrerriana y hermano de Gustavo, quien a través de las redes sociales informó el trágico desenlace de sus seres queridos.

Con un mensaje cargado de dolor, expresó: “La familia ha sufrido una tragedia. Ha fallecido mi hermano Gustavo Landra, su esposa Analía Heit y mi amada Agostina Landra; Bautista está en estado crítico”.

Asimismo, tras conocerse la noticia, la escuela a la que asistían los dos adolescentes fallecidos decidió suspender las clases en señal de duelo.