Un violento ataque en el barrio 7 de Mayo terminó con el secuestro de una plantación de marihuana

La investigación se inició cuando una persona recibió varias puñaladas. En el allanamiento se encontraron más de 20 plantas de cannabis.

Un grave ataque con arma blanca ocurrido durante la madrugada del miércoles en el barrio 7 de Mayo , en Neuquén, motivó una investigación policial que terminó con un allanamiento y el secuestro de armas y una plantación de marihuana.

Según informó la Policía de Neuquén , el procedimiento inició alrededor de la 1:30, a raíz de un llamado recibido en el Centro de Operaciones Policiales (COP) que alertaba sobre una persona gravemente herida . Rápidamente, personal de la Comisaría 18 ° acudió de inmediato al lugar del hecho.

Al arribar, los oficiales constataron que la víctima había sido trasladada en un vehículo particular al Hospital Dr. Horacio Heller. Sin embargo, desde el centro de salud, el joven fue derivado posteriormente, en código rojo, al Hospital Castro Rendón

De acuerdo con la información recabada, habría sido sorprendida por el agresor, quien le propinó varias puñaladas en la zona abdominal y tras esto se dio a la fuga.

secuestro marihuana 2

Allanamiento y secuestro de marihuana

Luego de recoger testimonios, las fuerzas de seguridad desplegaron un patrullaje preventivo en las inmediaciones, lo que permitió demorar a un sospechoso cuyas características coincidían con la información aportada por testigos. Tras ser detenido, el sujeto fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

Horas más tarde, la policía, junto al personal del Departamento de Criminalística, realizó la inspección del lugar del hecho. En la escena de la agresión, secuestraron elementos con manchas de sangre, que posteriormente serán analizados.

Además, en el marco de la investigación, se realizó un allanamiento urgente que arrojó resultados positivos. Durante la diligencia se secuestraron armas blancas presuntamente vinculadas al ataque y otros elementos de interés para la causa.

secuestro marihuana 3

En el pleno procedimiento, se descubrió la presencia de plantas de Cannabis sativa, por lo que rápidamente intervino el Departamento Antinarcóticos. En total, se secuestraron 27 plantas, que quedaron bajo resguardo judicial por infracción a la ley de estupefacientes (Ley 3488)

La diligencia judicial concluyó cerca de las 20:30, con resultados positivos tanto en relación con el hecho violento investigado como con la infracción a la normativa vigente en materia de drogas.

Detuvieron a un dealer en plena entrega de droga

Un dealer quedó expuesto y bajo investigación luego de ser detectado por la Policía mientras realizaba una entrega de droga en plena calle, en San Martín de los Andes. Según informó la Policía, la detención se dio el lunes por la noche, alrededor de las 21:45, mientras personal de calle realizaba un patrullaje preventivo por inmediaciones de calle Capitán Drury al 900.

Casualmente, en cercanías se ubica la Escuela Primaria N° 274 y fue por esa zona donde se toparon con dos hombres que demostraron una actitud sospechosa. Al percatarse de la presencia de los efectivos, ambos intentaron descartar diversos elementos, lo que hizo pensar que podrían estar intercambiando estupefacientes.

droga sma

El personal procedió a identificarlos y requisar sus pertenencias, donde los sospechosos ya no pudieron ocultar la droga.

A raíz del hallazgo, se dio intervención al personal de la División Antinarcóticos Zona Sur, que se encargó de llevar a cabo los análisis correspondientes sobre la sustancia, que resultó ser cocaína y marihuana en distintas presentaciones, ambas dosificadas para la venta al menudeo. Tras la comprobación, secuestraron todo de acuerdo al protocolo.

Asimismo, los efectivos le secuestraron a uno de los hombres —quien sería el dealer— un teléfono celular y dinero en efectivo, tanto en pesos argentinos como pesos chilenos.