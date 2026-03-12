Video: el brutal cabezazo que recibió un diputado libertario durante una recorrida por inundaciones

El funcionario fue agredido de manera sorpresiva por un empleado público. Terminó con una fractura nasal y traumatismos.

Desde La Libertad Avanza confirmaron que presentaron las denuncias correspondientes para que la Justicia investigue el hecho.

Un diputado de La Libertad Avanza sufrió un violento ataque mientras realizaba recorridas en zonas afectadas por inundaciones en la localidad de La Madrid, provincia de Tucumán.

El legislador, identificado como Federico Pelli, recibió un cabezazo cuando intentaba ingresar y brindar asistencia en esta localidad del sur de la provincia afectada por inundaciones. Según trascendió, el agresor fue identificado y sería un hombre cercano al ministro del Interior del gobierno provincial.

La violenta escena quedó registrada y trascendió a través de redes sociales. En el video se observa el momento de tensión en el que el legislador mantiene una breve discusión con un hombre que se encontraba en el lugar. "¿Quién sos vos?", le preguntó el diputado, mientras que el otro le respondió: " ¿Quién soy yo? El que no te va a dejar pasar" .

El legislador recibió un cabezazo, que lo dejó tendido en el suelo y con una fractura de tabique. Un grupo de personas se acercó a asistir al diputado, que empezó a sangrar.

le dieron un cabezazo en la cara a un diputado libertario

Mientras tanto, efectivos policiales se acercaron a la escena e intervinieron para controlar el enfrentamiento. El episodio generó repercusiones políticas tanto en el oficialismo libertario como en el Gobierno provincial.

Como consecuencia de la agresión, médicos constataron que el diputado sufrió un traumatismo encefalocraneano y nasal, además de una fractura en el hueso de la nariz.

El hecho ocurrió en el marco de una actividad solidaria en la que participaba junto a los diputados Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, quienes se trasladaban para donar colchones y otros artículos a los afectados por las inundaciones de la provincia”, precisaron desde el bloque libertario que comanda Gabriel Bornonoroni.

cabezazo diputado libertario

Fuentes del oficialismo, identificaron al agresor con un puntero político que respondería al ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros. Este último expresó su repudio en redes sociales y aunque no hizo declaraciones sobre la identidad del atacante, tampoco negó las vinculaciones.

Según informó La Gaceta, el agresor fue identificado como Marcelo Segura, alias "Pichón" que trabajaría como personal de seguridad en las oficinas de Interior. Asimismo, según los datos fiscales aparece como empleado del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán con última liquidación de haberes en febrero pasado.

El repudio al violento ataque al diputado: "Esto es lo que tenemos del otro lado"

Desde La Libertad Avanza confirmaron que presentaron las denuncias correspondientes para que la Justicia investigue el hecho ocurrido en medio de la situación de emergencia que atraviesa la zona por las inundaciones.

El espacio oficialista difundió un comunicado en el que condenaron la embestida contra el legislador. "Ningún acto de violencia va a detener nuestro accionar en ninguna provincia por más que la política se oponga. Esperamos que la Justicia actúe", concluyeron.

El presidente Javier Milei también se hizo eco de este violento episodio a través de X, donde posteó: "ESTO ES LO QUE TENEMOS DEL OTRO LADO...".

ESTO ES LO QUE TENEMOS DEL OTRO LADO... https://t.co/lAjTg9zEBQ — Javier Milei (@JMilei) March 11, 2026

El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, compartió las imágenes en redes sociales y señaló: "La prepotencia de los que se creen impunes en Tucumán. Creen que son intocables. Hoy esa violencia llegó a un nivel inaceptable: le rompieron la nariz al diputado nacional Federico Pelli. En este momento se están realizando las denuncias correspondientes y vamos a ir hasta las últimas consecuencias".

El gobernador Osvaldo Jaldo también se pronunció sobre el violento episodio y sostuvo: “Repudiamos con absoluta firmeza la agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli. La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos. Nos solidarizamos con él y con su familia”.