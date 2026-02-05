Mataron a un policía retirado: un estremecedor dato de la autopsia cambia la investigación

Julio César Reyes había ido a buscar cigarrillos a su auto y todo terminó de manera trágica. El resultado forense que cambia la causa.

El policía fue identificado como Julio César Reyes, tenía de 58 años y era muy querido en el barrio.

Un estremecedor dato en la autopsia provocó un giro en la causa por el crimen del policía retirado en Merlo . En las últimas horas, los investigadores accedieron al informe forense sobre el cuerpo de la víctima y ese hallazgo modificó el rumbo del expediente, mientras intentan reconstruir cómo ocurrió el ataque.

De acuerdo a lo informado por las primeras pericias forenses, Julio César Reyes, de 58 años, murió a raíz de " un shock hipovolémico producto de múltiples traumatismos”.

Fuentes de la investigación, a cargo del fiscal Oscar Marcos, de la UFI N° 4 de Morón, explicaron que “no recibió un disparo como se creía, sino que la que disparó fue la víctima”.

La información fue brindada por la prensa determinó que los delincuentes embistieron a Reyes con el auto cuando él intentó defenderse con su arma. Por el momento, es la principal hipótesis que maneja la policía, dado que la vaina que recolectaron los investigadores pertenece a su revólver.

Policía asesinado en Merlo

Sumado a ello, se pudo constatar que la pistola Glock calibre 9 milímetros que usó el policía retirado tenía la ventana expulsora semiabierta.

Mientras avanza la causa, la Justicia continúa reuniendo testimonios, imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y evidencias que ayuden a reconstruir el camino que hicieron los delincuentes que escaparon luego del asalto.

En el lugar del crimen, trabajó personal de la Comisaría 1° de Merlo para realizar las pericias correspondientes.

Allí, encontraron un rastro que podría ser sangre y una huella dactilar. Estos elementos serán claves para identificar a los responsables.

Crimen del policía en Merlo

Todo ocurrió durante este martes, cuando la víctima estaba con su esposa tomando mates en el quincho de su casa, ubicada en la calle Medrano 360.

En un momento, el expolicía se dio cuenta de que se había quedado sin cigarrillos, por lo que fue a buscar un paquete que tenía guardado en el auto, que estaba estacionado en la vereda de enfrente, a unos 20 metros de la casa.

Reyes le dijo a su mujer, Stella Maris, que si no los encontraba se iría a comprar unos a un kiosco cercano. Sin embargo, en cuanto se acercó a su vehículo, el policía retirado fue interceptado por al menos dos delincuentes. Allí, según testificó la esposa del hombre, se escuchó un disparo.

La peor parte vino segundos después, cuando los agresores aceleraron el auto en donde circulaban y arrastraron a la víctima hasta la puerta de su casa, donde lo encontró su esposa.

Reyes fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón de Merlo y asistido rápidamente. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos, no pudieron salvarlo.

El testimonio de los vecinos del policía asesinado

Los vecinos de Julio César aún no salen de la conmoción tras el hecho. “Imagínese ver al vecino que siempre se sienta en la vereda a cuidar a los nenes, a reírse con ellos, y tener que salir a las 3 de la mañana a auxiliarlo. Con respeto a la familia, fue una situación muy fea”, dijo una de las mujeres que vive en la zona en diálogo con TN. “Nosotros escuchamos un disparo y corrimos”, agregó.

“Lo tiraron acá. Le robaron la billetera y se ve que lo empujaron con el auto, estaba todo destrozado, pobrecito”, se lamentó otra de las vecinas.

Otra de las mujeres presentes expresó su indignación ante el aumento de hechos de inseguridad en la zona. “Esto pasa todos los días, no podemos salir a ninguna hora. No se puede andar”, manifestó.