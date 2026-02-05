Tobillera y pasaporte retenido: la desesperación de la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Agostina Páez protagonizó un polémico hecho hace casi un mes. Su abogado afirmó que está "muerta de miedo", y dio detalles sobre dónde y cómo se encuentra.

"Está muy preocupada y triste, siente que esto ya es una pena anticipada", revelaron desde el entorno de la joven.

El pasado 14 de enero una joven argentina protagonizó un episodio en el que terminó denunciada por racismo en Brasil . Con imágenes que comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales, se conoció que una abogada santiagueña quedó bajo la mira de la justicia brasileña por insultos y gestos racistas en un bar hacia uno de los empleados.

El caso de Agostina Páez , de 29 años, escaló rápidamente de un conflicto nocturno a un hecho judicial de gran repercusión. A los días de haber sido detenida, la joven acusada habló con el diario digital santiagueño Info del Estero y confesó estar "muerta de miedo", al tiempo que reconoció que su accionar "fue un error" y que "no debería haber reaccionado así".

Actualmente Agostina atraviesa una compleja situación. A casi un mes de aquel episodio, desde el Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro presentaron una denuncia formal en su contra y solicitaron prisión preventiva. La joven argentina se encuentra detenida en una vivienda con tobillera electrónica , pasaporte retenido y prohibición de abandonar el país.

Su abogado Sebastián Robles habló sobre la situación de su clienta, y contó que hizo un llamado telefónico entre lágrimas en medio de la desesperación. En diálogo con Diario Perfil, el letrado calificó la imputación por injuria racial como una medida "totalmente desproporcionada y arbitraria".

Argentina detenida en brasil

Los fiscales en la denuncia contra la argentina remarcaron que una de las amigas intentó detenerla durante el altercado, lo que -según sostienen- evidencia que Páez comprendía el carácter ofensivo y discriminatorio de sus acciones. Para la fiscalía, el hecho constituyó una agresión directa y degradante hacia la víctima.

El abogado Robles indica que se trata de una medida "sin precedentes" y aseguró que no existen condenas similares contra extranjeros en situaciones comparables. Además, cuestionó que se solicite prisión preventiva sin un plazo razonable y sin una acusación definitiva del Ministerio Público.

El gesto obsceno del mozo a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Las imágenes de la abogada realizando gestos e insultos racistas se viralizó rápidamente, al mismo tiempo que la acusación en su contra se formuló en poco tiempo.

Frente al gran escándalo que se generó, a fines de enero se conoció un video que publicó Telenoche y muestra al mozo denunciante realizando un gesto obsceno hacia la mujer, luego de una discusión por un supuesto error en la factura.

Con el nuevo video, que muestra la otra parte del hecho, Robles aseguró que la medida que le impide salir del país a Páez fue "desproporcionada en sí". "Venimos alertando esta situación, de que todo se dio en un contexto mucho más amplio", sumó en su diálogo con Telenoche.

Actualmente Páez se encuentra en una compleja situación judicial tras ser acusada por injuria racial. Este delito implica que es imprescriptible y que no se establece una fianza. De ser declarada culpable, podría recibir una pena de 2 a 5 años de prisión.