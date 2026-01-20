Falsos policías y amenazas: la denuncia de la abogada argentina acusada de racismo en Ipanema

La abogada e influencer Agostina Páez reconoció su "error" tras viralizarse un video. El dramático presente que está viviendo en Ipanema.

Un gran escándalo se desató en Brasil con una joven que protagonizó un episodio de racismo. Con imágenes que comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales, se conoció que una abogada argentina quedó bajo la mira de la justicia brasileña por insultos y gestos racistas en un bar hacia uno de los empleados.

La joven fue identificada como Agostina Páez , reconocida influencer y abogada de 29 años, residente de Santiago del Estero. El hecho ocurrió el pasado miércoles y en un video se observa cómo realiza gestos que fueron interpretados como racistas, imitando a un mono . Tras la difusión del material, el empleado afectado realizó la denuncia ante la Policía.

En horas de la tarde de este lunes, su abogado defensor Sebastián Robles, denunció en diálogo con Canal 7 de Santiago del Estero el momento que atraviesa Páez con insultos y amenazas. A su vez, se sumó un polémico episodio en el que falsos policías entraron a su departamento.

"Cuando ella se acercó a la comisaría le dijeron que no, que ellos no tenían ninguna orden de allanamiento ni nada por el estilo como para haber ingresado", indicó Robles.

abogada argentina detenida brasil

"Está asustada, es una situación complicada para ella"

A raíz de esta situación que atravesó la joven argentina, su abogado adelantó que este martes -junto al estudio jurídico que la asesora en Brasil- realizarán una presentación de habeas corpus para morigerar la medida y someterse al proceso de forma virtual desde nuestro país.

"Ella está sola porque las amigas viajaron; obviamente está asustada, es una situación complicada para ella", concluyó. Por el momento, familiares y amigos viajarán en los próximos días para acompañarla en este proceso.

Páez ya se encuentra siendo asistida por el consulado argentino en Brasil, que la acompaña en busca de esclarecer lo sucedido el fin de semana, cuando ocurrió la discusión. Además, se designó un abogado en Brasil que ejercerá la defensa técnica en las instancias previas a una eventual acusación formal.

Argentina detenida en brasil

La abogada argentina detenida en Brasil por racismo rompió el silencio

El caso de Páez escaló rápidamente de un conflicto nocturno a un hecho judicial de alto impacto mediático. En las últimas horas, la joven acusada habló con el diario digital santiagueño Info del Estero y confesó estar "muerta de miedo", al tiempo que reconoció que su accionar "fue un error" y que "no debería haber reaccionado así".

Según informó el medio local G1, el hecho ocurrió el 14 de enero en un bar del barrio de Ipanema, en la zona sur de Río de Janeiro, donde se produjo una discusión a raíz de un supuesto error en el pago de la cuenta.

De acuerdo con la denuncia, el empleado del local fue a revisar las cámaras de seguridad y observó cómo la joven se retiraba del lugar imitando a un mono, reproduciendo sonidos del animal y pronunciando la palabra "mono", utilizada de manera peyorativa y discriminatoria para referirse a personas negras. La víctima declaró ante la policía que Páez también lo señaló con el dedo y le dirigió insultos racistas, llamándolo "negro" de forma despectiva.