Video: se conoció el gesto obsceno del mozo a la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Agostina Páez fue acusada de realizar expresiones racistas en un bar de Río de Janeiro. Se conocieron los gestos de uno de los empleados del bar que desató la polémica.

Un gran escándalo se desató en Brasil con una joven que protagonizó un episodio de racismo. Con imágenes que comenzaron a viralizarse rápidamente en redes sociales, se conoció que una abogada argentina quedó bajo la mira de la justicia brasileña por insultos y gestos racistas en un bar hacia uno de los empleados.

En las últimas horas, se conoció un video que publicó Telenoche y muestra al mozo denunciante realizando un gesto obsceno hacia la mujer, luego de una discusión por un supuesto error en la factura.

Este material había sido pedido por Sebastián Robles, el abogado defensor de Agostina Páez, la abogada de 29 años que actualmente se encuentra con tobillera electrónica en Río de Janeiro .

Una vez que se analice todo el material, el Ministerio Público Fiscal deberá realizar o no una acusación formal contra la joven santiagueña.

Se conoció el video del gesto obsceno que le hizo el mozo a la abogada argentina detenida en Brasil

De cuánto es la pena que podría recibir la abogada acusada de racismo

Respecto a la imputación que podría recibir la joven oriunda de Santiago del Estero, el letrado afirmó que su clienta podría ser acusada por injuria racial, un delito equiparado con una forma de racismo de manera estructural, es decir, que es imprescriptible y que no se establece una fianza. De ser imputada y declarada culpable, podría recibir una pena de 2 a 5 años de prisión.

Con el nuevo video, que muestra la otra parte del hecho, Robles aseguró que la medida que le impide salir del país a Páez fue "desproporcionada en sí". "Venimos alertando esta situación, de que todo se dio en un contexto mucho más amplio", sumó en su diálogo con Telenoche.

Por otro lado, indicó que la Justicia de Brasil no ordenó ninguna medida de protección para la mujer, que tuvo que irse del departamento en el que se quedaba luego de denunciar que falsos policías habrían ingresado al inmueble.

abogada argentina detenida brasil

Qué dijo la abogada tras conocerse la actuación del mozo

Tras la viralización de esta parte de la pelea en las afueras del bar, Agostina Páez habló con el medio El Liberal y remarcó que no tiene "certeza que con las nuevas pruebas la Justicia vaya a cambiar". "Mi reacción, por más que haya sido una reacción, es repudiable. Me arrepiento un montón por más que haya sido una reacción a lo que ellos nos hayan hecho", agregó

"Hay otros vídeos también donde se los ve cómo nos persiguen hasta un auto y otros vídeos donde se ve que se ríen cuando estábamos pagando. Hay otras cosas que están incorporadas a la causa, pero bueno, todavía no hay una acusación, no hay una audiencia de eso", sostuvo.

gestos mozo brasil

Por otra parte, explicó que no brindaría mayores explicaciones ya que se siente "con miedo, mal, porque aquí corro peligro". Debido a la viralización de su caso, Páez indicó que se encuentra muy expuesta y sólo trata de salir a comprar y volver rápidamente a su departamento.

Respecto a si esta evidencia puede cambiar a su favor, ella expresó: "No cambia mucho esto, la verdad. Sirve más para lo mediático, para que se me crea. En otro momento quizás puedo mostrar los demás vídeos que tengo que también prueban que yo no he mentido".