El CONICET encontró una medusa gigante en el mar patagónico: "Mide como un autobús escolar"

Científicos lograron registrar en video una Stygiomedusa gigantea, especie pocas veces vista en todo el mundo. Las imágenes,

La expedición de científicos del Conicet en el Mar Argentino tiene como objetivo hallar nuevas especies marítimas.

Una expedición científica en aguas profundas del Mar Argentino logró registrar imágenes de una medusa gigante. Se trata de un hallazgo poco frecuente por la rareza de la especie. El registro fue realizado por científicos del CONICET y la Universidad de Buenos Aires durante la campaña “Vida en los extremos” , que explora organismos que habitan en ambientes marinos de gran profundidad.

La medusa llamada Stygiomedusa gigantea, mide aproximadamente once metros de largo y se destaca por sus cuatro brazos bucales , estructuras que pueden alcanzar los 10 metros de extensión y carecen de tentáculos urticantes, a diferencia de otras especies.

Utiliza estos brazos, semejantes a grandes sábanas, para atrapar plancton y peces pequeños, que conforman su dieta. La campana de la medusa puede alcanzar cerca de un metro de diámetro , intensificando el impacto visual del hallazgo.

¿Cómo lograron hallarla?

El hallazgo de esta especie gigante se produjo gracias al uso del vehículo operado de forma remota (ROV) SuBastian, una herramienta avanzada capaz de descender hasta los 4.500 metros. Este equipo permitió obtener imágenes en alta definición sin alterar el ecosistema, lo que representó una mejora significativa respecto a las antiguas redes de arrastre, que dañaban las especies capturadas y dificultaban la observación de su comportamiento natural.

Desde su primer registro científico en 1910, la Stygiomedusa gigantea solo ha sido documentada alrededor de 130 veces en todo el mundo. Este nuevo hallazgo resalta la relevancia del Mar Argentino como refugio de especies poco conocidas y contribuye a visibilizar la riqueza de la biodiversidad marina argentina.

La jefa científica de la expedición, María Emilia Bravo, resaltó el valor del descubrimiento y expresó la sorpresa del equipo ante la diversidad detectada en las profundidades. Para los investigadores, observar especies tan enigmáticas refuerza la importancia de continuar las exploraciones en el océano profundo argentino.

Por otra parte, la expedición también registró, por primera vez en aguas nacionales, una caída de ballena a 3.890 metros de profundidad, fenómeno que crea ecosistemas temporales y proporciona alimento a especies como pulpos, tiburones y cangrejos. Además, el grupo exploró el mayor arrecife conocido de Bathelia candida, donde reportaron una comunidad de especies variada y desconocida hasta el momento.

La experiencia a bordo del R/V Falkor (too) puso de manifiesto la riqueza biológica oculta en el Mar Argentino y dejó abierta la interrogante sobre la magnitud de la vida aún por descubrir bajo sus aguas, superando todas las previsiones del equipo científico.

La estrella culona, el inédito hallazgo del Conicet que causó furor en 2025

Una expedición científica en aguas del Mar Argentino volvió a sorprender a la comunidad internacional con el hallazgo de una especie tan inusual como llamativa. Investigadores que exploraban las profundidades registraron un ejemplar de estrella de mar de aspecto poco común, rápidamente apodado en redes como “estrella culona” por la forma de su cuerpo.

El descubrimiento, ocurrido en 2025 durante una campaña oceanográfica, despertó interés tanto por su singular morfología como por el valor que aporta al conocimiento de la biodiversidad del Atlántico Sur, una región que aún guarda numerosos secretos bajo el agua.

Tras el furor del hallazgo, la transmisión científica del Conicet se convirtió en uno de los contenidos más vistos del país. En medio de ese boom surgió una propuesta pensada especialmente para que los más chicos también puedan sumarse a esta exploración única del Mar Argentino.

El Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA), junto con el Proyecto Ambiental Escuela, lanzó un “álbum de figuritas” educativo en forma de ficha interactiva que permite observar, registrar e identificar criaturas marinas mientras se mira el streaming. De esta manera, la ciencia deja de ser un mundo cerrado para especialistas y se vuelve una experiencia compartida que cruza generaciones.

La propuesta apunta a fomentar la curiosidad de chicos y chicas a través del juego y el dibujo, con consignas que invitan a prestar atención a los detalles del fondo marino. Se trata de una herramienta simple, descargable de forma gratuita, que transforma el conocimiento científico en una aventura lúdica.