Otro streaming imperdible del CONICET: cómo ver en vivo a los pingüinos en la Patagonia

Junto a la Fundación Rewilding Argentina, mostrarán en tiempo real - las 24 horas - la vida de los pingüinos de Magallanes y otras especies.

Tras el éxito del último streaming del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) desde el Mar Argentino, misión que permitió observar ecosistemas que permanecen ocultos a miles de metros de profundidad, llega una nueva edición en la que junto a Rewilding Argentina investigarán a una de las especies que habita la Patagonia.

El objetivo en esta ocasión será observar en tiempo real la vida de los pingüinos de Magallanes, el cormorán imperial y el petrel gigante del sur desde la provincia de Chubut. La iniciativa transmite de forma continua y gratuita el ciclo reproductivo de estas aves marinas en el Parque Provincial Patagonia Azul .

Esta misión promete una tecnología avanzada . Las cámaras remotas instaladas por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Fundación Rewilding permitirán observar las 24 horas las actividades en islotes de baja circulación como Isla Tova y zonas cercanas a Camarones .

El sistema fue diseñado para funcionar de manera sostenible mediante paneles solares, baterías especiales y conexión satelital. Según la Fundación, este enfoque reduce al mínimo el impacto humano y las alteraciones en la fauna, algo considerado esencial para la investigación y la conservación.

Stream del Conicet - Pinguinos

El streaming 24 horas para conocer el comportamiento de los pingüinos

Las cámaras permanecen activas desde el inicio de la temporada de cría en octubre hasta la partida de la última especie en abril de 2026. El periodo de mayor actividad se da en primavera y verano, cuando la mayoría de las especies inicia la reproducción.

"Las cámaras transmiten en vivo durante las 24 horas y permiten a los investigadores -y al público en general- observar aspectos sobre comportamiento y desempeño de estas aves durante todo el ciclo reproductivo", señalaron desde la entidad.

A fines de noviembre ya había comenzado un streaming desde el Parque Provincial Patagonia Azul, en el cual se registró la vida cotidiana de pingüinos de Magallanes, petreles gigantes del sur y cormoranes imperiales sin necesidad de invadir las colonias.

Este streaming permitirá avanzar con la investigación local sobre conservación, "permitiendo a los científicos estudiar el comportamiento y el éxito reproductivo de los pingüinos de forma remota y no invasiva, contribuyendo así a la protección de esta extraordinaria especie y su frágil hábitat".

El doctor Flavio Quintana, investigador superior del CONICET y responsable del proyecto, señaló que este tipo de monitoreo resulta clave para el estudio de las aves marinas. Entre los principales ejes de investigación se encuentran el análisis de la presencia y abundancia de las colonias reproductoras, el seguimiento a largo plazo de la biología reproductiva y la evaluación del esfuerzo que realizan las aves para obtener alimento en el mar.

Las imágenes permiten registrar escenas cotidianas de las colonias, como los relevos entre adultos durante la incubación, la alimentación de los pichones y los comportamientos defensivos frente a depredadores o condiciones climáticas adversas. Son frecuentes las secuencias en las que las aves protegen los nidos de los fuertes vientos y lluvias característicos de la región patagónica.