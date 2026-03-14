La palabra de Manuel Adorni en medio de la polémica: "Si pudiera volver atrás, mi mujer no se hubiera subido"

El funcionario habló del caso que generó controversia en los últimos días y lo definió como el momento más difícil de su carrera.

Mientras continúan la polémica y las críticas por el viaje a Nueva York, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a referirse al tema en medio de los cuestionamientos por la presencia de su pareja en el avión presidencial , que trasladó a la delegación oficial a Estados Unidos.

En diálogo con Forbes Argentina desde el consulado argentino en Nueva York, Manuel Adorni explicó que su pareja, Bettina Angeletti, fue invitada por la Presidencia y afirmó que su presencia en el viaje no generó gastos para el Estado, en medio de cuestionamientos y pedidos de informes de la oposición.

El funcionario señaló además que, tras la controversia, probablemente su pareja no vuelva a acompañarlo en viajes al exterior para evitar la exposición a nuevos ataques. “ Vamos a tener más cuidado en no darles la posibilidad de ensuciar algo que hacemos con toda la energía para sacar a los argentinos adelante”, afirmó.

Adorni admitió que fue un error hablar de “deslomarse”

Durante la entrevista, Manuel Adorni también admitió que fue un error la utilización del término “deslomarse” cuando intentó explicar el viaje de su esposa junto a la comitiva oficial. El funcionario señaló que se trató de una expresión utilizada durante una transmisión en vivo y remarcó que no fue con mala intención de su parte.

“Cuando dije la palabra ‘deslomar’ generó una sensación de rechazo que está perfecto, porque realmente estuvo mal la palabra. Pero fue en el afán de contar con mucho convencimiento lo que se estaba haciendo acá y lo que venimos haciendo hace dos años poniéndole todo”, afirmó, y aseguró que jamás fue dicha con mala intención.

Adorni habló con Forbes sobre el viaje de su pareja en el avión presidencial

“No importa la magnitud: lo que está mal, está mal. Yo estoy tranquilo con los hechos, pero dije una frase absolutamente desafortunada. Te genera angustia y bronca que uno hace las cosas bien, te podés equivocar, pero la equivocación debería ser la forma de aprender”, agregó.

Entre el respaldo del Gobierno y las críticas de la oposición

El episodio reavivó el debate sobre el cumplimiento de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio Público, que regula los beneficios y conductas de los funcionarios. Legisladores de la oposición, como Esteban Paulón y Germán Martínez, pidieron explicaciones sobre los gastos del viaje y el respeto a las normas de transparencia.

En ese contexto, el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros integrantes del Gobierno salieron a respaldar a Manuel Adorni. El propio funcionario aseguró que habló con el mandatario y con miembros del gabinete y sostuvo que el episodio fue “absolutamente ingrato por lo injusto”.

Además, se refirió a la difusión de un video en el que se lo ve abordando un vuelo privado hacia Punta del Este y afirmó que se trató de una “operación” para perjudicarlo políticamente. Según dijo, las imágenes fueron difundidas de manera deliberada tiempo después de haber sido grabadas y forman parte de maniobras destinadas a dañar al Gobierno. También calificó el episodio como parte de “la mugre y la mafia de una vieja política” con la que aseguró no identificarse.