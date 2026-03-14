Sindicato Petrolero alerta por estafa con viajes para ver la Copa Argentina

Aclararon que ellos no tienen nada que ver con un supuesto viaje para los afiliados que quieran ver el partido de San Lorenzo y Deportivo Rincón.

Desde el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa alertaron a sus afiliados para evitar caer en una estafa , que está circulando en redes sociales, sobre un supuesto viaje para ver el partido de San Lorenzo vs. Deportivo Rincón .

“Se hace saber a todos los afiliados, delegados y la comunidad en general, que circula en redes y mensajes un flyer falso ofreciendo un supuesto viaje organizado por el Sindicato de Petroleros ”, advirtieron desde el gremio.

Ofrecen un supuesto viaje de ida y vuelta en colectivo, con viandas, bebidas y entrada para ver el partido de Deportivo Rincón por los 32avos de final de la Copa Argentina, para el viernes 20 de marzo a las 21.15 en el Estadio Centenario de Quilmes, a un precio de $50.000.

Destacaron que esa información que circula en nombre del gremio “es completamente FALSA y NO cuenta con ningún aval ni organización por parte del Sindicato”. Subrayaron que “no existe ningún paquete oficial ni promoción de este tipo. Se trata de una posible estafa destinada a captar datos personales, depósitos o pagos por adelantado”.

Recomendaron a sus afiliados a no involucrarse, no realizar pagos ni compartir información personal. “Verifiquen siempre en canales oficiales del Sindicato (web, redes verificadas). Ante cualquier duda, contacten directamente a la delegación más cercana”.

Copa Argentina

Deportivo Rincón comenzará un año muy movido con grandes desafíos por delante. El próximo viernes 20 de marzo será su primer partido oficial del año contra San Lorenzo de Almagro, en un partido histórico para la institución neuquina y para todo el fútbol regional.

Este último miércoles, la organización de Copa Argentina confirmó que el estadio Centenario de Quilmes será sede del duelo ante el Ciclón. Además, se oficializó el horario de las 21.15 como el indicado para el puntapié inicial.

Para el León será el segundo cruce contra un equipo de primera, luego de lo ocurrido contra Newell's en cancha de Unión de Santa Fe hace siete años.

deportivo rincón amistoso san martín mendoza (6)

Como pasa muchas veces en la Copa Argentina, el equipo de porteño tiene la ventaja de jugar muy cerca de su lugar de origen, mientras que el rival se debe trasladar miles de kilómetros. La buena noticia es que los gastos del viaje y la logística siempre corren por cuenta de la organización del torneo.

Los dos refuerzos anunciados

Pablo Castro tuvo dos noticias más en los últimos días con las llegadas de los refuerzos para completar el plantel. El primero es Marcos Narváez, defensor izquierdo que llega proveniente de Independiente Rivadavia de Mendoza para reforzar la última línea del León. Además, llegó Bruno Di Bello, lateral derecho cuyo último equipo fue Kimberley de Mar del Plata, con el que enfrentó a Rincón en el último torneo.