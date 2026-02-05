Milei creó una Oficina de Respuesta Oficial para "desenmascarar mentiras y operaciones"

El presidente anunció la creación de esta nueva área. La explicación que dieron desde el Gobierno.

Este jueves al mediodía, el presidente Javier Milei realizó un anunció en sus redes sociales, donde confirmó la creación de una nueva oficina.

Esta nueva área del Gobierno Nacional, nació para dar "desenmascarar mentiras y operaciones" , así lo afirmó el mandatario.

"La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política. Porque solo informa” no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta", indicaron en la cuenta de X.

Y aclararon que "Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales. Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura".

Desde el Ejecutivo aclararon que la Oficina de Respuesta Oficial no busca imponer una mirada ni convencer a la ciudadanía, sino aportar herramientas para que los ciudadanos puedan distinguir hechos verificables de operaciones políticas.

A pesar de estas afirmaciones, la nueva oficina aclaró que "el derecho a la libertad de expresión es sagrado". "La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone", sostuvieron fuentes oficiales.

El presidente celebró la decisión. "Para desenmascarar mentiras y operaciones de los medios", escribió en su cuenta de X. "Excelente iniciativa", reaccionó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Al igual que la Oficina del Presidente de la República Argentina, depende de la Dirección Nacional de Comunicación Digital, a cargo de Juan Pablo Carreira, hombre del ala del asesor presidencial Santiago Caputo.

La creación de esta Oficina no es casual, ya que se da en el marco de varios ataques de la gestión liberal al periodismo. El presidente mantiene un estilo crítico para gran parte de los profesionales, a los que suele calificar como "ensobrados". También cuestionó directamente a periodistas por sus notas en varias ocasiones.

Por el momento no está previsto crear una nueva estructura administrativa por fuera de la secretaría de Comunicación, revelaron fuentes oficiales a TN.

La intención es articular el funcionamiento de la oficina con los equipos ya existentes. Tampoco se precisó si habrá protocolos formales para definir qué contenidos serán refutados públicamente.

El Gobierno redefinió la estructura del Ministerio del Interior

A través del Decreto 85/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó una reestructuración integral del Ministerio del Interior, que fue ordenada por el presidente Javier Milei y refrendada por el ministro Diego Santilli.

En el documento, se indica que entre los principales cambios se definió la existencia de una Subsecretaría de Enlace Legislativo, una Subsecretaría de Deportes y una Subsecretaría del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas bajo el control de la Secretaría de Interior.

Por otro lado, se destacó que la Subsecretaría Legal estará encargada ahora garantizar que el Ministerio cumpla con la Ley N.° 27.275, la cual regula el acceso a la información pública.

Asimismo, la Subsecretaría de Gestión Administrativa se enfocará en fortalecer las políticas de transparencia y cooperación con la Oficina Anticorrupción, apuntando en prevenir y controlar irregularidades dentro de la gestión pública nacional.