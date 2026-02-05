Qué dijo Fátima Florez tras ser cancelada por el encuentro con Javier Milei

La artista tuvo que bajarse de un evento a última hora de un evento importante de Mar del Plata. Su descargo

Fátima Florez volvió al centro de la escena con la aparición junto al presidente de la Nación Javier Milei en su show en Mar del Plata generando un revuelo en el teatro debido a la presencia que celebraron la presencia mientras que otros la repudiaron. Lo cierto es que su nombre dio vueltas por el mundo del espectáculo tras realizar una performance en el escenario.

Más tarde un evento con el que ya había acordado su presencia tras ser contratada le pasó factura y le hizo saber la molestia por la aparición junto al mandatario. Es que estaba todo acordado para que la humorista sea parte de la tradicional fiesta del boliche "X", donde anualmente se destaca a una figura del espectáculo como ícono de la comunidad. La dueña del lugar, de nombre Mariel, había elegido a Fátima, pero el repudio de sus empleados por la elección generó que de marcha atrás.

Es que miembros de la comunidad LGQBT se opusieron debido a que no comparte pensamiento con el mandatario. "Dicen que este gobierno está yendo para atrás con los derechos. No voy a estar en el mismo escenario que Fátima cuando ella está pegada a alguien que desestima a la comunidad" , le escribieron los miembros de la comunidad a la dueña del espacio.

Qué dijo Fátima Florez

"Si es la decisión que el boliche tomó, entonces está bien. Lo respetamos. De más está decir que las puertas del teatro están abiertas si quieren entregar el premio acá, pero si lo quieren suspender está bien", dijo Fátima Florez y agregó: "Estoy orgullosa porque siempre recibí premios y me enorgullecen totalmente. Siempre fue un momento de festejo para mí. Esto que pasó no es grato y te descoloca, pero vivimos en democracia y cada uno tiene la libertad de tomar la decisión que quiera. Si me corren a un costado, me corren".

"Están diciendo que la comunidad rechaza, pero no es la comunidad: es el propietario de un lugar privado. Es una persona privada que tiene un lugar privado y que tomó la decisión de levantar un evento al cual nos convocó", aclaró la actriz y cerró: "Lo lindo es dar amor y no desamor. Empezamos a abrazarnos y a unirnos más. Si no quieren que estemos, no estamos, pero en paz, con alegría y con humor".

Fuerte acusación de Yuyito González a Fátima Flórez por usar a Javier Milei

La conductora Yuyito González volvió a estar en el centro de la escena, luego de un tiempo desde la separación de Javier Milei. En el marco del estreno de Papá Por Siempre en el Teatro Liceo, al mismo tiempo que su expareja, el presidente de la Nación, asistía al show de Fátima Flórez en Mar del Plata, Yuyito habló en los medios y no esquivó ninguna pregunta sobre su presente sentimental.

“Con el presidente de la Nación ya hablé todo lo que tenía que hablar en varias oportunidades, luego de la ruptura también”, empezó diciendo ante la consulta de los cronistas. “Hoy no puedo decirte nada de su agenda de prensa, no quiero opinar, ya todo lo que tenía para hablar se lo dije a él”, remarcó y ante la insistencia de los periodistas sobre si mantiene algún tipo de comunicación, y aclaró: “En este momento cero, contacto cero”.

Sobre el final, Yuyito reflexionó sobre su historia con Milei: “Yo creo que respeté todo lo que había que respetar, lo que corresponde y creo que es lo básico. Hoy estoy en otro presente, no te puedo decir a futuro, hoy te diría que sí llegó a su fin”.

En el ida y vuelta con la prensa, Yuyito González le respondió a Fátima Flórez, quien había dicho que ‘no la conocía y que necesitaba exposición’: “No sé, opinen ustedes chicos. Yo no tengo mala onda con nadie y le deseo lo mejor a todos, sobre todo a la gente que está haciendo temporada, que sé que no es una temporada fácil”.

Sobre la presencia de Milei en el show de Fátima, Yuyito fue filosa: “Si hoy le explota el teatro de gente porque va el presidente o al presidente le sirve la prensa del teatro, bienvenido sea. Yo no soy la que necesito prensa porque no tengo que vender ningún ticket de teatro...”.