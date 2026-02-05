Fiesta de la Confluencia 2026 con reglas curiosas: por qué no se puede ingresar con camisetas de fútbol

La organización difundió el listado de objetos prohibidos. Incluye camisetas de clubes y países, banderas y consignas políticas que suelen ser parte de la vestimenta de los jóvenes.

La Fiesta de la Confluencia 2026 —que se realizará del 5 al 8 de febrero— ya calienta motores en Neuquén, y con la grilla confirmada también llegó un dato para el público, en materia de organización y seguridad: qué cosas y elementos no se pueden ingresar al predio . El objetivo oficial es reforzar la seguridad y evitar conflictos, pero algunas restricciones abren cierto debate.

El listado difundido por la organización prohíbe de manera obvia el ingreso de bebidas alcohólicas o energéticas, líquidos y gases inflamables , armas de fuego, objetos punzantes o explosivos, pirotecnia, drogas, drones o equipos profesionales de fotografía y hasta mascotas.

También no se puede ingresar con mochilas grandes, computadoras, instrumentos musicales , vehículos, pistolas de agua, pintura en lata, handys, bocinas de aire, selfie sticks, punteros láser, luces brillantes y peluches, entre otros.

Para los que tenían ganas de usar la reposera para ver los espectáculos, lamentablemente esto no será posible. ¿Se imaginan a todos llevando reposeras? Un verdadero caos. También quedan afuera conservadoras, carpas, sombrillas y sillas, para mantener despejadas las áreas comunes.

Fiesta de la Confluencia, el punto sensible: camisetas, banderas y consignas

Acá aparece la novedad que más ruido generó. No se permite el ingreso con camisetas de clubes o de países, ni banderas de ningún tipo. En la práctica, eso significa que no podrás entrar con la de Boca, River u otro club, ni con camisetas que representen selecciones nacionales.

¿Y las consignas? El reglamento también prohíbe carteles políticos, religiosos y pancartas. Bajo ese criterio, una remera con una consigna política o ideológica —por ejemplo, “Palestina Libre”— podría ser objetada en el acceso, aun cuando se trate de una expresión pacífica. La organización busca evitar expresiones que puedan derivar en discusiones (¿se dan estas discusiones en la calle?) dentro del predio.

En síntesis, las camisetas de clubes o países no, y las banderas con banderas e insignias tampoco. Mucho menos las consignas políticas/religiosas en carteles o remeras, que puedan generar algún tipo de debate. Es decir, "ropa neutral" para disfrutar.

La recomendación es muy directa desde la organización. Entrar al predio liviano y sin símbolos porque la música y el encuentro son los protagonistas; todo lo demás, mejor dejarlo afuera para evitar contratiempos en los accesos.

Los premios del sorteo de la fiesta más grande de Neuquén

Las primeras tres noches, entre el 5 y el 7 de febrero, se sortearán un monopatín eléctrico, una moto y eléctrica y un Toyota Yaris 0km. La noche de cierre, del 8 de febrero, llega el premio mayor: además de la moto y el monopatín, el vehículo que se sortea es una camioneta Toyota Hilux 4X4 DC DX 2.4 TDI 6 MT, también 0km.

Los premios se otorgan libres de impuestos y deben ser patentados luego en Neuquén capital. En total, se ofrecerán para la venta 50 mil números.

Para comprar uno o más números de la rifa, se puede acceder a la página web oficial de la Municipalidad de Neuquén en el siguiente link o escribiendo www.neuquencapital.gov.ar en la barra de direcciones.

El sitio oficial de la Municipalidad de Neuquén cuenta con un banner en la cabecera que da acceso directo al formulario de compra de las rifas.

En el formulario, hay que completar los campos requeridos con información personal y de contacto.

Se debe seleccionar la cantidad de números que se desean. Cada uno tiene un valor de 70 mil pesos.

Los únicos habilitados a comprar son los mayores de 18 años y, al efectuar el pago, recibirán el comprobante con el número en su casilla de correo electrónico.