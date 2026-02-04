Tras su separación de María Susini, Facundo Arana estaría en pareja nuevamente

Tras la separación de María Susini , con quien estuvo en pareja durante casi veinte años y formó una familia, Facundo Arana atraviesa una etapa de cambios profundos en su vida personal. Lejos del ruido mediático y con un perfil más reservado, el actor parece apoyarse en su círculo íntimo. Sin embargo, en las últimas horas, un detalle en redes sociales parece indicar que está iniciando una nueva historia de amor .

En medio de este momento sensible, Arana se mostró muy cerca de Gabriela Sari , actriz y amiga desde hace muchos años, con quien intercambió mensajes cargados de cariño que no pasaron desapercibidos. Una publicación del actor, donde se lo ve galán y sonriente, recibió como respuesta de Sari un comentario contundente: “puro amor”. El gesto encendió las alarmas entre los seguidores de los actores.

Quien puso el tema sobre la mesa fue el periodista Fede Flowers en El Observador, que no dudó en trazar una comparación picante: “De los creadores de Nicolás Vázquez y Dai Fernández llega esta relación”, lanzó el panelista, en alusión al reciente romance que surgió tras la separación del actor de Gimena Accardi con una compañera de elenco a la que, en un principio, definía solo como “amiga”.

image

Además, Gabriela también llamó la atención en su Instagram al compartir un carrusel de fotos, donde aparece Facundo Arana junto a su hija con Rulo Schijman en la playa. En dicha publicación, la actriz escribió: "La vida misma en un carrusel, rodeados de amor es mucho mejor". Rápidamente, los usuarios comenzaron a crear historias y a preguntar, en los mismo comentarios, si Sari podría ser una posible tercera en discordia en la relación entre al actor y María Susini.

Facundo Arana y Gabriela Sari ¿Un romance que inició antes de tiempo?

Pero el ida y vuelta en redes sociales entre los actores no se limita al presente. Viajando al pasado a través de los perfiles de ambos, aparece un antecedente que suma condimentos a la historia. En 2022, Gabriela Sari había compartido una foto abrazada a Facundo Arana con una frase que hoy cobra otro peso: “sos todo lo que está bien”. En aquel entonces, el posteo pasó como una muestra de amistad, pero ahora vuelve a circular con una lectura diferente.

Según señaló Fede Flowers, hay mucho coqueteo virtual entre ambos. “Ellos se muestran como amigos, pero yo olfateo algo”, deslizó, dejando abierta la posibilidad de que el vínculo haya evolucionado con el tiempo, especialmente en un contexto donde Arana atraviesa una etapa de reconstrucción emocional tras la ruptura con María Susini.

image

Por ahora, ni Facundo Arana ni Gabriela Sari confirmaron nada más allá de la cercanía evidente que exponen en las redes sociales. Sin embargo, los gestos, los comentarios y los antecedentes alimentan las especulaciones. Todo parece indicar que se trata de una amistad profunda que se fortaleció en un momento clave, como así también podría tratarse del comienzo silencioso de algo más. Mientras tanto, las redes ya hicieron su veredicto: hay señales que invitan, al menos, a estar atentos.