Quién es la ex Casi Ángeles que emocionó a todos con la noticia de su embarazo

Guadalupe Antón es recordada por su paso por Chiquititas y Casi Ángeles , las telenovelas juveniles producidas por Cris Morena . En ese contexto, en las últimas horas sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada.

Con un emotivo posteo en Instagram, acompañado por una galería de fotos que retratan esta nueva etapa, la actriz abrió su corazón con una carta abierta que rápidamente despertó mensajes de cariño y nostalgia entre sus fans. “A los 29 años, como mi mamá. Un 11 de diciembre me enteré que venías en camino y me cambió la vida para siempre. Algo que no se puede explicar del todo, que se siente en el cuerpo, en el corazón y en cada pensamiento nuevo que aparece”, escribió Guadalupe, marcando el inicio de un relato profundamente personal.

En su mensaje, también dedicó palabras especiales a su pareja, a quien definió como el amor de mi vida: “Nada de esto sería igual sin tenerlo al lado mío. Acompañando, sosteniendo, aprendiendo conmigo y caminando esta etapa paso a paso. Y si hay algo que siempre supe, es que desde el primer momento que te vi supe que quería ser mamá con vos”.

image

Conmovida, agradeció además el apoyo de su entorno más cercano: “Gracias a mi familia, a la familia de Mati que ya es la mía también, y a mis amigas por sostenerme”. Y cerró con una dedicatoria muy especial: “Esto recién empieza. Elegí el día de tu cumpleaños, hoy 3 de febrero, para contárselo a todo el mundo y para regalártelo a vos. Te amo con mi alma Olivia, felices 11 años en donde quiera que estés”.

A lo largo del posteo, Guadalupe también compartió otra frase cargada de sensibilidad: “Hay algo profundamente hermoso ocurriendo adentro mío, y lo siento desde el primer minuto que me enteré que estabas conmigo”.

Qué fue de la vida de Guadalupe Antón

La feliz noticia generó una ola de reacciones entre quienes crecieron viéndola en la pantalla chica. Guadalupe Antón fue Anita en Chiquititas y Alelí en Casi Ángeles, roles que la llevaron a experimentar la fama desde muy pequeña. Tenía apenas 9 años cuando se sumó al universo creado por Cris Morena, una etapa que ella misma describió tiempo después como “repentina y mágica”.

image

Sin embargo, con el correr de los años decidió alejarse del mundo del espectáculo y seguir una vocación completamente distinta: hoy es psicóloga, atiende pacientes y trabaja en un centro de neurodesarrollo. Mantiene un perfil bajo en redes sociales, donde cuenta con menos de 50 mil seguidores, y prioriza su vida profesional y personal lejos de la exposición mediática.

Hace poco, no obstante, la nostalgia volvió a unirla con su pasado televisivo. Guadalupe reapareció en el programa de streaming Había que decirlo, donde protagonizó un emocionante reencuentro con Gastón Dalmau, quien interpretaba a su hermano de ficción en Casi Ángeles. Apenas la vio entrar al estudio, el actor se levantó y corrió a abrazarla. Entre lágrimas, ambos recordaron los años compartidos y la conexión que trascendió la pantalla.