Increíble: se registró un géiser de agua en plena Autovía Norte

El llamativo suceso ocurrió este miércoles en horas del mediodía y fue viralizado por los automovilistas. ¿Qué fue lo que pasó?

Una sorprendente postal alertó este miércoles a los automovilistas que circulaban por la autovía norte en horas del mediodía cuando una increíble cascada de agua se desplegó al costado de la ruta . Las imágenes fueron registradas por los conductores y rápidamente despertaron la curiosidad de todos y todas.

Según la información recabada por LM Neuquén , el hecho ocurrió hoy en un sector antes de llegar al barrio Rincón de Emilio, en dirección hacia el tercer puente, en cercanías a la posta policial. Tras consultar varias fuentes, este diario confirmó las causas y el motivo .

El suceso tiene una explicación lógica: el enorme flujo de agua se generó luego de la ruptura de una válvula de aire de un acueducto correspondiente al Ente Provincial de Aguas y Saneamiento (EPAS) de Neuquén . Desde el organismo confirmaron que pertenece a una red de distribución que viene directo del embalse Mari Menuco.

Tras detectar el rompimiento, una cuadrilla de operarios se dirigió al lugar y trabajó para realizar el recambio. Luego de un par de horas, alrededor de las 15.30, la situación fue resuelta y se normalizó el inconveniente.

rotura valvula de aire nqn

¿Qué pasó con el servicio de agua en la ciudad de Neuquén?

La rotura de válvulas de aire es un problema técnico que puede derivar en interrupciones del suministro de agua, baja presión e incluso daños en la infraestructura, por lo que suele generar preocupación entre usuarios, especialmente en esta época del año, donde las altas temperaturas acechan a los ciudadanos. Consultados sobre la situación, desde el Ente Provincial de Aguas y Saneamiento aseguraron que durante la falla “no hubo salida del servicio”.

Además, las autoridades destacaron que se trató de "una cuestión que no implica mayor complejidad ni afectación de servicio".

¿Por qué ocurren este tipo de fallas en las válvulas?

Las válvulas son dispositivos fundamentales dentro de las redes, ya que permiten liberar el aire acumulado en las cañerías y evitan desequilibrios de presión que podrían comprometer todo el sistema.

Especialistas explican que entre las causas más frecuentes se encuentran la sobrepresión y el llamado golpe de ariete, un fenómeno que ocurre cuando el flujo del agua cambia de manera brusca y genera ondas de presión capaces de dañar los componentes. También influyen la falta de mantenimiento, la acumulación de sedimentos y el desgaste natural de los materiales, factores que con el tiempo debilitan la estructura de las válvulas.

Fuentes profesionales advierten que la prevención es fundamental para evitar este tipo de incidentes. Controles periódicos, recambio de piezas y maniobras operativas planificadas ayudan a reducir riesgos y garantizar la continuidad del servicio, evitando reparaciones de urgencia que pueden impactar tanto en la infraestructura como en los usuarios.