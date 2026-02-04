Gran dolor: murió Juan Carlos Velázquez "El Mini" de "Duro de Domar"

Tenía 64 años y saltó a la fama por su participación en el ciclo conducido por Roberto Pettinato. El fallecimiento fue confirmado por sus familiares.

El mundo del espectáculo argentino está de luto luego de conocerse la muerte de Juan Carlos Velázquez , el actor de 64 años que se hizo popular por su entrañable personaje “El Mini”. El humorista brilló en la televisión nacional en ciclos como Duro de Domar y Bendita TV . La triste noticia fue confirmada por sus familiares y rápidamente se difundió en redes sociales, donde colegas y seguidores expresaron su pesar.

El periodista Juan Etchegoyen fue uno de los primeros en comunicar el fallecimiento a través de su cuenta de X con un sentido mensaje. “Con profundo dolor quiero comunicar que hace instantes falleció Juan Carlos Velázquez, ‘El Mini’ de Duro de Domar. QEPD, amigo, se te va a extrañar”, escribió.

Horas más tarde, el hermano de Velázquez, Ezequiel , también confirmó el desenlace y brindó detalles sobre las últimas horas de “El Mini”. El actor ingresó durante la madrugada del miércoles a un centro médico con una neumonía muy fuerte , fue trasladado a terapia intensiva al mediodía y allí sufrió un paro cardiorrespiratorio .

"No pudieron hacer nada y falleció", lamentó el familiar.

Velázquez ya había atravesado serios problemas de salud en 2024, cuando fue internado de urgencia tras una descompensación en su domicilio. En aquel momento relató que una gripe aparentemente común se agravó rápidamente. “Llegó un momento en que no podía respirar ni caminar. Sentía un fuertísimo dolor de pecho”, contó en una entrevista, donde además explicó que los médicos le diagnosticaron neumonía y arterias obstruidas.

Un grande del humor en la televisión argentina

De nacionalidad paraguaya, Velázquez se instaló en la Argentina cuando tenía 14 años. Llegó a la actuación a mediados de los 90 gracias a una vecina que lo llevó a un casting. Desde ese momento, “El Mini” logró hacerse un lugar en la memoria colectiva gracias a sus irrupciones espontáneas y frases que se volvieron parte del folclore televisivo —como el recordado “Roberto, estoy recaliente”— en el programa conducido por Roberto Pettinato. Su estilo genuino y su humor directo lo convirtieron en una figura muy querida por el público.

A lo largo de su trayectoria trabajó junto a reconocidos nombres de la televisión como Mauro Viale, Lucho Avilés y Daniel Tognetti. Sin embargo, con el paso del tiempo percibió que las oportunidades laborales comenzaban a escasear.

"La gente me pregunta qué pasa que no estoy en la televisión. Parece que los productores se han olvidado de mí", había expresado con sinceridad.

La crisis económica y la pandemia marcaron un antes y un después en su carrera. Alejado del teatro y sin proyectos estables en los medios, debió reinventarse para salir adelante. “Estoy vendiendo lámparas, cables, todo lo que es eléctrico para los comercios, quioscos, almacenes y algunos supermercados”, había contado sobre su nueva realidad laboral.

Pese a ese escenario, Velázquez nunca perdió el vínculo con su audiencia. En sus últimos años realizó algunas participaciones en Bendita, donde volvió a mostrar su talento para el humor con imitaciones —entre ellas la de Donald Trump—, además de trabajos teatrales y apariciones en Teto TV, el programa de Teto Medina en Crónica TV.

La noticia de su muerte generó una inmediata repercusión en el ambiente artístico y en redes sociales, donde muchos recordaron su calidez y su particular manera de hacer reír. Con su partida, la televisión argentina despide a un personaje inolvidable que, con espontaneidad y carisma, logró dejar una marca propia en la pantalla chica.