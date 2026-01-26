Facundo Arana quiere recomponer la relación: la reacción de María Susini

El actor y la modelo pusieron fin a su relación pero él quiere intentar todo lo que sea posible para que vuelvan a estar juntos.

Facundo Arana se separó de María Susini después de 19 años de romance y tres hijos en común. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer el deseo que tiene el actor de recomponer la relación y volver a apostar al amor con ella.

La primera en dar a conocer esta noticia fue Majo Martino en SQP donde contó que tomó contacto con el artista y le contó que "están viviendo en casas diferentes desde hace meses. Es una separación, pero no definitiva. No es que no se pueden ver… pueden convivir, comparten con los hijos, están juntos en Mar del Plata”. “Él está triste por la situación, porque es una crisis… la crisis de los 50… y está haciendo terapia. Quiere ver qué puede mejorar él para que la relación pueda volver mejor. Él no quiere que se termine”, aseguró.

Luego, Ángel de Brito reveló nuevos detalles en LAM (América TV): “La crisis viene desde hace mucho tiempo, que están separados y no es de un mes, no es de octubre, sino de hace rato. Tuvieron varias crisis. Me dio a entender que hace como un año que ya venían…” El actor le comentó: “Es un tema que venimos trabajando porque somos una familia, nos queremos llevar bien. Si es por mí quiero recomponer la pareja. Entendí yo que es ella la que por ahí no piensa igual”.

En el programa conducido por Ángel de Brito hicieron un enigmático con la ruptura y contaron que no fue una infidelidad lo que terminó con el matrimonio. "Él es actor y ella es modelo, tienen hijos en común", expresó el conductor para aportar algunos datos.

Los detalles de la separación de Facundo Arana

Pepe Ochoa, panelista de LAM (América TV) por su parte, agregó: "Están super juntos, se los ve cerca hoy en día. Se separaron bien. Llegaron a un acuerdo, una conciliación". "Me llegó la data hace un tiempo y la terminé de chequear la semana pasada porque a ella se la empezó a ver muy sola y lo que compartían juntos, lo dejaron de hacer", detalló.

"Ella se lo empezó a contar a su cículo. Dijo: 'Me separé, se terminó el amor'. Se le terminó más a ella... Él estaba para seguir", aseguró.

Finalmente, el suricato reveló que los separados eran Facundo Arana y María Susini: "Ellos se quieren mucho e intentaron seguir adelante, pero ya no están juntos como pareja. Ahora se muestran en Mar del Plata porque no hay ningún problema, se terminó el amor".

Luego de conocerse la noticia del final de la relación entre el actor y la modelo, trascendió que él esta intentando de que vuelva a renacer la llama del amor entre los dos. Ante esta situación, María Susini habría decidido no hablar al respecto ni tampoco realizar un comunicado en conjunto para dar detalles sobre este presente que sorprendió a muchos, por lo contrario, la modelo optó por continuar manteniendo hermetismo sobre su vida privada.

Facundo Arana fue directo sobre sus intenciones con la madre de sus hijos: “Si es por mí, y lo voy a hacer, quiero recomponer la pareja”. Con estas palabras, fue contundente al dejar en claro que hará todo lo posible para volver a estar en pareja con la modelo. Asimismo, aclaró que la familia está muy bien pese a esta decisión tomada de separarse.