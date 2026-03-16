Espectáculos La Mañana Gran Hermano Gran Hermano: quién es el nuevo jugador en dejar la casa

Gran Hermano Generación Dorada vive una noche de mucha intensidad. Uno de los seis nominados se convirtió en el nuevo jugador eliminado. Brian, Eduardo, Kennys, Martin, Nick y Zunino fueron los candidatos a dejar la competencia a pocos días de cumplirse el primer mes de encierro.





El primer participante en ser salvado por el público fue Eduardo. El hermanito se mostró feliz por la noticia ya que era uno de los grandes candidatos a dejar la competencia. De hecho, en la noche del domingo sus compañeros pidieron que sea él el nuevo eliminado del reality de Telefe.

Minutos después, Del Moro anunció el nombre de Brian Sarmiento como el segundo salvado. “Estoy feliz. La verdad que siempre les digo que no me enseñen tanto ya que aprendo rápido. Tengo la sangre en los colmillos y estoy entendiendo el juego”, dijo el ex futbolista. “Brian es muy importante para la casa”, acotó Yanina Zilli.



