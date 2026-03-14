Una ex Gran Hermano denunció a Anamá Ferreira por discriminación: "Me mandó amenazas"

Se trata de la modelo Flor Cabrera, que tenía buen vínculo con la conductora hasta que coincidieron en distintos espacios laborales.

La ex participante de Gran Hermano Flor Cabrera denunció públicamente a la modelo y conductora Anamá Ferreira por presunta discriminación. La acusación fue realizada durante su participación en el programa LAM, donde relató distintos episodios que, según afirmó, marcaron el quiebre definitivo en su vínculo con la histórica figura del modelaje .

Durante la entrevista, la joven aseguró que en un principio no tenía conflictos con la presentadora y que coincidieron en distintos espacios laborales. “Es una persona que ya sabemos que es muy discriminadora , aunque en el ambiente digan que no. Yo estuve con ellas en varios paneles y también fui de invitada varias veces a sus programas, y la verdad es que no tenía ningún drama ”, expresó.

La ex concursante del reality también afirmó que la relación se deterioró cuando comenzaron comentarios que consideró inapropiados sobre su trabajo. “Después cuando se metió conmigo y se metió con mi laburo y ya ahora no hay relación, realmente. Hizo comentarios desubicados ”, sostuvo durante la entrevista televisiva.

En ese contexto, Cabrera aseguró que incluso recibió mensajes intimidantes. “Me ha mandado hasta chats amenazadores. Que yo haya arrancado hace poco en el ambiente no quiere decir que tenga que bancarme amenazas. Me dijo que no me cruce más porque no tenía más ganas de verme”, relató en el programa.

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Uno de los episodios que recordó ocurrió durante el casamiento del estilista Guillermo Barrios, donde ambas coincidieron. Según contó Cabrera, la reacción de Ferreira fue inmediata al verla. “Cuando me vio en el casamiento de Guillermo Barrios, me dijo: ‘Qué asco, sácame a esta de la vista’”, aseguró al aire.

La modelo también explicó que, a pesar del conflicto, intentó mantener una actitud cordial. “Ustedes saben que trabajo como modelo de talles y le dije: ‘Cuando quieras, si me querés tener en algún desfile, no tengo drama’”, contó. Sin embargo, agregó que la respuesta que recibió le dio a entender que no la consideraba apta para ese tipo de eventos.

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El insólito gesto de Anamá durante un programa en vivo

En los últimos días, la animadora también fue noticia por un episodio ocurrido en el programa Gossip, donde participa como panelista. Durante una emisión en vivo, se quitó el corpiño fuera de cámara y lo colocó entre sus piernas mientras continuaba el debate. El momento fue advertido por el periodista Fede Flowers, quien lo mencionó al aire. Tras ser señalada, Ferreira tomó la prenda y la agitó frente a las cámaras mientras explicaba su decisión. “Me apretaba y no me gusta”, afirmó, generando sorpresa entre sus compañeros en el estudio.