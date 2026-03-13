¿Quién es el famoso de Gran Hermano que fue embargado dentro de la casa?

La justicia confirmó que irá por el sueldo de un participante por una deuda millonaria.

Un nuevo escándalo sacudió la casa de Gran Hermano: Generación Dorada luego de que este viernes la justicia ordenara embargar el sueldo de un participante del reality. La medida fue determinada como respuesta a una deuda millonaria de cuota alimentaria que el famoso mantiene con su hija de 10 años.

La información fue confirmada esta tarde en vivo durante el programa El Diario de Mariana (América), donde dieron detalles del oficio judicial que tiene como protagonista al exfutbolista Brian Sarmiento.

El abogado de Tessie Jazmín Poza, expareja del exjugador, confirmó la medida judicial. Según explicaron, la producción del formato ya estaría al tanto.

La noticia provocó impacto e incertidumbre en los pasillos de Telefe y la productora Kuarzo.

brian sarmiento gh

Millonario embargo

La medida judicial afecta directamente la participación de Sarmiento en Gran Hermano: Generación Dorada, ya que el embargo es de $1.500.000. La cifra representa casi la totalidad del salario que el famoso percibe durante su primer mes dentro del reality.

Según explicó el periodista Santiago Riva Roy, el embargo corresponde a los primeros dos meses de deuda más los intereses generados: “No va a poder ir un peso a los bolsillos de Brian hasta que se salde la deuda”, explicó.

Al mismo tiempo, destacaron que el monto total que el exfutbolista adeuda es mucho mayor: la deuda asciende a $18.000.000, correspondientes a 22 meses de cuota alimentaria impaga.

El embargo actual sería una primera medida, mientras que el resto se discutirá en una próxima liquidación judicial.

brian sarmiento gh 2

¿Qué pasará con Sarmiento en el reality?

El tema generó revuelo también dentro de la producción del reality, que ahora analiza si se le informará o no a Sarmiento la novedad. Según trascendió, la decisión podría quedar en manos de su familia.

“Esto lo puede desestabilizar o, por el contrario, servirle para el juego”, argumentó Riva Roy. “Esto lo puede desestabilizar o, por el contrario, servirle para el juego”, argumentó Riva Roy.

Por su parte, el abogado de Sarmiento, Juan Bergerot, confirmó que estaba al tanto de la situación. Según explicó, fue el exfutbolista quien le había advertido que, si llegaba una notificación judicial mientras él estuviera dentro del reality, debía avanzar con los procedimientos correspondientes.

Carmiña de GH

Frase polémica y expulsión

La noticia del embargo de Brian Sarmiento se conoce en medio de la polémica expulsión de la paraguaya Carmiña Masi. La periodista quedó fuera de juego tras realizar una serie de comentarios racistas sobre su compañera Jenny Mavinga el pasado miércoles.

“En mi casa no voy a permitir expresiones que promuevan estereotipos que menoscaban la dignidad de las personas. Todos debemos ser tratados con mucho respeto, más allá del color de piel, origen étnico, religión, identidad de género, ideología”, afirmó Gran Hermano.

“La intolerancia y la discriminación no forman parte del espíritu de este juego. Hay comentarios que no deben hacerse y hoy escuché uno que me llena de preocupación y mucha vergüenza”, agregó.

Rápidamente, se dirigió directo a Carmiña: “No puedo dejar pasar tu desagradable comportamiento de esta mañana. Tuviste expresiones racistas, absolutamente fuera de lugar, hacia tu compañera Mavinga. Se trata de una conducta inadmisible. De modo que te informo, recibirás una severa sanción”. Finalmente, la jugadora fue expulsada del juego por la puerta giratoria.

La salida del reality generó polémica y este jueves se enfrentó al panel de expertos y decidió compartir unas disculpas con la familia de su excompañera. En tanto, el marido de Mavinga aseguró que iniciará acciones legales contra la participante de Paraguay.