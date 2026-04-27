Gala de eliminación en Gran Hermano: el alarmante presentimiento de una participante

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vive horas de extrema incertidumbre y en la previa de una gala de eliminación que promete muchas emociones para el público y los jugadores el reality. Los participantes empiezan a jugar sus últimas cartas y a dejar entrever sus miedos. Es por en eso que en ese contexto, esta mañana, las cámaras captaron una conversación clave entre Daniela de Lucía y Yipio Pintos, quien se encuentra en placa junto a Franco Zunino, Solange Abraham, Danelik Galazan y Brian Sarmiento.

El clima en la habitación comenzó con un tono tragicómico. "Listo, me voy hoy...", lanzó Yipio de la nada, como entregada a la situación producto de su nerviosismo, y dejando a Daniela descolocada. Ante la sorpresa de su compañera, la participante explicó su particular teoría: "Yo dije que si ponían una canción más en inglés es que me voy hoy".

La respuesta de Daniela no se hizo esperar, tratando de bajarle la ansiedad a su amiga: "Dejá de decir pavadas, te lo pido por favor. Es muy temprano para que estés tan idiota, ¡basta!", le recriminó entre risas y fastidio. Sin embargo, la charla se volvió más estratégica cuando Daniela confesó que tiene una sensación muy fuerte sobre quién cruzará la puerta esta noche. "Hoy no sé por qué tengo el presentimiento de que se va...", soltó, dejando un silencio tenso antes de referirse uno de los jugadores más fuertes dentro de la casa.

Embed - El presentimiento de Dani sobre la nueva eliminación de la noche - Gran Hermano 2026

"No sé, no quiero porque no me sirve", analizó Daniela, dejando en claro que su visión no responde a un deseo personal, sino a una lectura del juego.

Quién es la famosa cantante con grandes chances de ingresar a Gran Hermano

En las últimas horas, Gran Hermano: Generación Dorada vivió una situación completamente inesperada para sus fieles televidentes. En medio de la eliminación de Martín, se especulaba que Pincoya iba a abandonar la casa y fue "La Maciel" quien decidió dejar la competencia tras sufrir un ataque de pánico. Así las cosas, luego de que circularan rumores respecto a quién podría reemplazarla, aseguraron que Gladys "La Bomba" Tucumana ocupará su lugar.

La versión tomó fuerza en redes sociales, donde comenzaron a multiplicarse los comentarios. "Me acaban de confirmar que La Bomba Tucumana ingresa a Gran Hermano en el lugar que dejó vacante La Maciel", escribieron en la cuenta de Instagram de "Mundo Famosos", encendiendo el debate entre los seguidores del reality de Telefe.

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Uno de los grandes atractivos de esta temporada radica en la mezcla de celebridades, influencers y personas desconocidas conviviendo en aislamiento total por un premio de 70 millones de pesos. Entre los ingresos más comentados apareció el de Andrea del Boca, parte del grupo inicial. La actriz despertaba empatía y se perfilaba como candidata firme, pero una fuerte caída dentro de la casa obligó a su salida anticipada. Días más tarde, su lugar fue ocupado por Grecia Colmenares, quien regresó a la televisión después de 14 años alejada de los medios.

Otro episodio que generó impacto fue el de Divina Gloria, que también ingresó desde el comienzo pero debió retirarse al día siguiente. Un pico de hipertensión, sumado al estrés, motivó su traslado a una clínica en San Isidro. Tras ser estabilizada, recibió la recomendación médica de no continuar en competencia. De cara a la emisión de este miércoles, crece la expectativa entre los seguidores por conocer quién ocupará finalmente el lugar vacante. En caso de concretarse el ingreso de Gladys "La Bomba" Tucumana, también hay curiosidad por ver cómo se adaptará al juego y qué vínculo logrará construir con el resto de los participantes.