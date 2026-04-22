Fuertes imágenes de La Maciel en pleno ataque de pánico tras la denuncia en Gran Hermano

La participante que decidió salir de la casa tras la denuncia recibida, vio junto a los panelistas de GH su momento de crisis en el confesionario.

La Maciel decidió ponerle punto final a su estadía en Gran Hermano luego de ser notificada en el confesionario sobre una denuncia que recibió desde afuera de la casa. Más allá de la situación que le despertó preocupación, también fue un quiebre para su presencia en el reality.

Ya con su salida consumada del certamen, en el estudio donde se lleva adelante la gala mostraron imágenes del momento en el que recibe la noticia y cómo le impactó la noticia a la jugadora. Fue el golpe final para una participante que aludía extrañar a su familia.

“La visita del abogado llegó tarde. Me la jugaron de afuera y no hay absolutamente nada”, dijo la participante.

La Maciel-Salida GH

Por otra parte, el conductor Santiago Del Moro mostró videos registrados antes de anunciar su salida del juego. Fue el lunes 20 de abril a la noche cuando la bajaron de la placa de nominados por decisión del público.

En diálogo con sus compañeros, les fue clara mostrando que su situación no era buena: “Me siento muy mal. Me quiero ir a mi casa”. Al detectar esta situación, el Big abrió las puertas de confesionario para que entre el equipo médico a asistirla.

Mientras era calmada por sus compañeros y le pedían que respire, La Maciel seguía insistiendo con su deseo: “No puedo, necesito estar con mi familia. Me quiero ir”. Luego de todo el proceso, tomó la decisión y la comunicó: "Mi familia me necesita", afirmó.

Cómo había sido el momento de la notificación y por qué

Este jueves hubo sorpresa en la casa de Gran Hermano tras una fuerte acusación contra Jéssica Maciel por presunta explotación sexual, regenteo y maltrato. La participante fue llamada al confesionario y allí la policía la notificó.

La acusación fue hecha por 17 jóvenes trans y la causa penal por "averiguación de ilícito" está radicada en el Juzgado Federal Número 2 de San Martín.

Santiago Del Moro aclaró que Maciel no tenía antecedentes penales al ingresar al programa, y que esto se validó con el Certificado de Antecedentes Penales que todos los participantes tuvieron que presentar antes de firmar contrato.

Hubo un cambio en la situación legal de Maciel y es por eso que se la llamó a la concursante al confesionario para que firme la documentación pertinente frente a un oficial de policía.

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Qué dijo La Maciel tras la denuncia

Jéssica fue al confesionario y dio su versión de los hechos en una charla íntima con Gran Hermano.

“Me movió la cabeza y sé de dónde viene. Lo que voy a contar es real: todo empezó un día cuando mi hermana, que ya no está en este mundo, vino a contarme que ya no podía trabajar en la calle porque había alguien que le sacaba plata”, indicó la participante del reality de Telefe.

“Durante muchos años tardé en mover esta causa. Yo simplemente denuncié a dos personas, junté testigos y cuando cayeron presos, cayó mucha gente y fue noticia. Desde que pasó eso me acosaron en las redes sociales”, continuó Maciel.

“Esto ya lo enfrenté y lo gané, y acá encerrada me agarra algo que no puedo controlar. Pero soy inocente y sé cómo probarlo, aunque siento que mi familia la debe estar pasando mal. Lograron romperme la cabeza porque sé que mi familia no debe estar contenta. Ellos saben igual que afuera soy fuerte también”, indicó La Maciel entre lágrimas.

En diálogo con sus compañeros, la participante amplió: “Nunca jamás exploté a nadie, jamás. Me vieron acá adentro y no sé qué estarán planeando afuera”.

“Siempre fue todo por redes y la única vez que me denunciaron, la persona fue y dijo que no me conocía. Me metí en esto sin saber que era tan grande y casi me matan, tuve que vivir con la Gendarmería afuera de casa”, concluyó.